Заседание НАТО: стало известно, как Украина обойдет блокировку Венгрии

Украине удалось обойти блокировку Венгрией участия в саммите НАТО, и заседание состоится совместно с Грузией в Брюсселе.

Такой шаг удалось сделать благодаря взаимодействию с союзниками НАТО, рассказал глава представительства Украины при Североатлантическом союзе Вадим Пристайко, пишет Радио Свобода.

"Нам удалось переступить через блок, который устанавливает Венгрия, пытаясь злоупотребить принципом консенсуса, который существует в НАТО. Вариант, который был определен, - это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО. Мы собираемся снова с альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь альянса может обеим странам поступить", - рассказал Пристайко.

По его словам, хотя Венгрия может также блокировать заявления заседания, для Украины важна декларация саммита.

"Главной победой для нас будет поддержка альянса в противостоянии с Россией, также важным будет зафиксировать те достижения, которые есть, и определить путь вперед", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.