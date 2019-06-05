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Заседание Контактной группы по Донбассу: Зеленский резко поменял свое решение по генералу

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что участие начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске пока не актуально.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента на странице в Facebook, отметив, что были проведены дополнительные консультации.

"Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего Операции Объединенных сил генерал-майором Богданом Бондарем", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

пресс-служба АП

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При этом Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 4 июня на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что во встрече контактной группы в Минске примет участие новый начальник Генштаба Руслан Хомчак.

По его словам, будут озвучены предложения по прекращению огня и обмену пленными.

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Персоны
Владимир ЗеленскийРуслан Хомчак
Место
Украина
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