Защитник "Сватов", гражданин РФ и кум Медведчука: кого набрали в партию Зеленского

В проходной части списка партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, которая баллотируется в Верховную Раду, оказались люди со скандальной репутацией и даже пророссийскими взглядами.

Как сообщается в программе "Чисто схемы" на "Радио Свобода", ранее в руководстве партии обещали исключить из нее всех кандидатов, к которым возникнут вопросы. Однако на деле лидер политсилы Дмитрий Разумков отказался комментировать скандальные факты, которые удалось разузнать журналистам о некоторых представителях пропрезидентской партии.

К примеру №24 в ее списке – некий Сергей Кальченко. Он является юристом, который был официальным представителем Зеленского на выборах у ЦИК. Кроме того, именно он помог российскому актеру Федору Добронравову, поддерживающему аннексию Крыма, отменить в суде запрет на въезд в Украину. За этим последовало и снятие запрета на показ скандального сериала "Сваты".

"Слуга народа" liga.net

Еще один одиозный кандидат в нардепы от "Слуги народа" – Михаил Соколов (№99). В 2004 году он переехал из Росси в Украину. Здесь он имеет несколько проектов. В одном из них, Всеукраинском аграрном совете, он занимает должность заместителя главы. Примечательно, что в феврале 2019 года Соколов присутствовал на подписании меморандума о сотрудничестве его организации с Юрием Бойко. Еще один скандальный факт из его биографии – наличие российского паспорта. Хотя сам он продолжает лгать о том, что якобы подал заявку на отказ от него.

Под №56 в списке партии Зеленского значится Елена Мошенец. Она была заместителем главного редактора издания "Капитал", которое входит в неформальный медиахолдинг бывшего первого вице-премьера и главы НБУ Сергея Арбузова, который сбежал в Россию после падения режима Януковича.

Не менее одиозная личность, претендующая на место в парламенте от "Слуги народа", – Андрей Холодов (№22). Он женат на дизайнере свадебных платьев Екатерине Шаховской. Помимо магазинов в нескольких городах Украины, она владеет бутиком в Вене (Австрия). Кроме того, в европейской столице на нее оформлен особняк стоимостью 4 млн евро. Имеется информация о том, что на протяжении последних пяти лет Холодов не жил в Украине, а поэтому не имеет права баллотироваться в нардепы. По предварительной информации, его семья проживала именно в Вене. Помимо всего, Холодов является приближенным к семье кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Известно, что супруга одиозного политика Оксана Марченко является крестной матерью детей Холодова.

Вместе с тем один кандидат от "Слуги народа", не соответствующий требованиям, внезапно исчез из списков партии. Речь идет о №84 Романе Карабаджаке. О прошлом парня практически ничего известно, кроме того, в последнее время он жил и учился в Лионе. Его родители занимают должности главы РГА и сельского совета в Одесской области.

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