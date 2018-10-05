Защититься и вступить в ЕС: Украина, Грузия и Молдова подписали важный документ

Главы парламентов Грузии, Украины и Молдовы подписали 5 октября в Тбилиси устав Межпарламентской ассамблеи.

Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что одним из общих вызовов для трех стран являются проблемы, связанные с территориальной целостностью, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы также имеем общие цели, среди которых обеспечение европейского будущего для наших стран. В этом направлении крайне важно углубление сотрудничества между тремя странами. Мы пытаемся совместными усилиями достичь преобразования наших соглашений об ассоциации с Евросоюзом в перспективу вступления в ЕС. С этой целью мы должны делиться друг с другом опытом реформ, осуществленных на пути интеграции в западные институты", - отметил он.

В свою очередь, глава парламента Молдовы Андриан Канду добавил, что платформа межпарламентской ассамблеи поможет трем странам найти выход в вопросе обеспечения безопасности и быстрого вступления в Евросоюз.

"Все мы являемся членами Восточного партнерства. Во всех трех странах есть соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей торговле с ЕС. В то же время, у нас есть общие вызовы, которые касаются безопасности в регионе. В частности, это территориальная безопасность, энергетическая независимость и те угрозы, которые есть в сфере кибербезопасности, а также существует проблема дезинформации", - сказал Канду.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий со свой стороны выразил надежду, что совместными усилиями парламенты будут способствовать скорейшему достижения стратегической цели трех стран.

"Когда мы будем говорить в один голос, наши партнеры быстрее и лучше нас услышат. Уверен, что вместе мы быстрее достигнем нашей стратегической цели - вступления в ЕС", - отметил Парубий.

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