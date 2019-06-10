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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

"Защитить армию, язык и веру": команда Порошенко сказала, зачем идет в Раду

1.1тЧитать материал на украинском

Члены обновленной партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" рассказали, какие цели ставят перед собой в случае избрания народными депутатами на внеочередных выборах.

Главные позиции своей программы озвучили они в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 10 июня.

Первой выступила медик-доброволец, командир батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

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"Основной мотив, почему я иду в парламент – это чтобы не допустить никакой возможности и угрозы реванша. Меня, как и всех ветеранов, очень настораживает происходящее. Считаю своим долгом защитить интересы Украины, защитить армию, язык и веру. Это мои основные приоритеты", – поделилась она.

Яна Зинкевич

Яна Зинкевич

Скриншот из видео

Далее слово предоставили заместителю главы крымскотатарского меджлиса, политзаключенному Ахтему Чийгозу.

"Если я стану депутатом, то перейду в другую форму борьбы. Я гражданин Украины, и я отстоял это право. Я хочу, чтобы наше государство продолжило путь успеха, который пять лет шел день в день с нашим лидером Петром Порошенко. Чтобы не пропала вера в нас и чтобы мы демонстрировали успешность и дальше, я готов бороться до тех пор, пока работает мое сердце", – рассказал он.

Ахтем Чийгоз

Ахтем Чийгоз

Скриншот из видео

Своей позицией поделилась также заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко.

"В первую очередь нам нужно продолжать евроинтеграцию энергетического комплекса, завершить две рынковые реформы: рынка газа и электроэнергии. Это дальнейшая энергетическая независимость, курс на дальнейшую интеграцию наших рынков в европейские. И это дальнейшая жесткая позиция в отношениях с российским "Газпромом", – очертила она свои приоритеты.

Наталья Бойко

Наталья Бойко

Скриншот из видео

Рассказал о своих заданиях в парламенте также украинский блогер, ветеран АТО Алексей Петров, который 10 июня присоединился к команде Порошенко.

"Если я попаду в парламент, то продолжу свою личную борьбу за свою Украину. И я сделаю все возможное, чтобы не дать ударить в спину своим боевым побратимам, которые сейчас на войне", – поделился он.

Алексей Петров

Алексей Петров

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" представила свою первую десятку на досрочных выборах в Верховную Раду.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Результаты деятельности Порошенко ужасны! Украина в стагнации. При нынешних темпах роста ВВП уровня 2013 года страна достигнет 31-32 году. Внешний долг Украины 79 млрд дол, а ВВП в 2018 году 98 млрд. Каждый год Украина теряет 1 млн. населения. Зарбитчан уже более 7 млн., а Пенсионный Фонд имеет 32% дефицит. Уровень инфляции 13%. Уровень обьёма промышленного производства составляет 57% от обьёма 2013 года! На что это всё похоже? На киздец!
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Побольше спиздить и прикрыться мычанием на мове.
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