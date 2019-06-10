"Защитить армию, язык и веру": команда Порошенко сказала, зачем идет в Раду

Члены обновленной партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" рассказали, какие цели ставят перед собой в случае избрания народными депутатами на внеочередных выборах.

Главные позиции своей программы озвучили они в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 10 июня.

Первой выступила медик-доброволец, командир батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

"Основной мотив, почему я иду в парламент – это чтобы не допустить никакой возможности и угрозы реванша. Меня, как и всех ветеранов, очень настораживает происходящее. Считаю своим долгом защитить интересы Украины, защитить армию, язык и веру. Это мои основные приоритеты", – поделилась она.

Яна Зинкевич Скриншот из видео

Далее слово предоставили заместителю главы крымскотатарского меджлиса, политзаключенному Ахтему Чийгозу.

"Если я стану депутатом, то перейду в другую форму борьбы. Я гражданин Украины, и я отстоял это право. Я хочу, чтобы наше государство продолжило путь успеха, который пять лет шел день в день с нашим лидером Петром Порошенко. Чтобы не пропала вера в нас и чтобы мы демонстрировали успешность и дальше, я готов бороться до тех пор, пока работает мое сердце", – рассказал он.

Ахтем Чийгоз Скриншот из видео

Своей позицией поделилась также заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко.

"В первую очередь нам нужно продолжать евроинтеграцию энергетического комплекса, завершить две рынковые реформы: рынка газа и электроэнергии. Это дальнейшая энергетическая независимость, курс на дальнейшую интеграцию наших рынков в европейские. И это дальнейшая жесткая позиция в отношениях с российским "Газпромом", – очертила она свои приоритеты.

Наталья Бойко Скриншот из видео

Рассказал о своих заданиях в парламенте также украинский блогер, ветеран АТО Алексей Петров, который 10 июня присоединился к команде Порошенко.

"Если я попаду в парламент, то продолжу свою личную борьбу за свою Украину. И я сделаю все возможное, чтобы не дать ударить в спину своим боевым побратимам, которые сейчас на войне", – поделился он.

Алексей Петров Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" представила свою первую десятку на досрочных выборах в Верховную Раду.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!