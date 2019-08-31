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"Защищать права меньшинств": Зеленский высказался о судьбе закона об украинском языке

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принятия закона о защите национальных меньшинств.

Об этом он заявил в интервью актеру Станиславу Боклану по поводу 100 дней на своей должности, отвечая на вопрос о судьбе закона об украинском языке.

Зеленский не ответил конкретно, будет ли он пересмотрен: "Очень сложный вопрос. Каково бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно".

"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера... Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права. Если человек изучает украинский язык, он для него не родной, но он пытается его знать, но для него родной язык татарский, русский венгерский, какая разница.

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И дети уже у этого человека все говорят на украинском, или внуки. А если человек работал 40-50 лет на эту страну. Если так было и он работал на Украину, когда та была еще в составе СССР. Он что не такой человек, что-то изменилось? Поэтому надо защищать права меньшинств, я уверен", - заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский дал большое интервью о своих первых 100 днях на посту президента Украины, в котором ответил на самые важные вопросы, которые интересуют украинцев.

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Тема
Закон о языках
Персоны
Владимир Зеленский Станислав Боклан
Место
Украина
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Smith Lera
Smith Lera
Дебіл вазеліновий, мову країни проживання зобов'язані знати всі, крапка. Все інше за свої гроші
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филипп филипыч
филипп филипыч
Щас упоротые нацики типа фарион и ницой обвизжатся ))
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