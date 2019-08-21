Защищал ДАП и был миротворцем в Ираке: кто стал новым командующим ДШВ ВСУ

Новым командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины стал генерал-майор Евгений Мойсюк.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Степан Полторак. Он поздравил генерал-майора с новой должностью и отметил, что Мойсюк неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины.

"Поздравляю с назначением командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка! Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен – его опыт позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовых войск. Желаю выдержки, сил и мудрости при принятии решений!" – подчеркнул Полторак.

Также он поблагодарил за службу предшественника Мойсюка, генерал-лейтенанта Михаила Забродского, который станет народным депутатом Украины от партии "Европейская солидарность".

"По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский прикомандирован в Верховную Раду Украины. Спасибо за службу генералу Забродскому и искренне желаю свершений уже на другой ниве – законодательной!" – написал министр обороны.

Євген Мойсюк bank.gov.ua

Как известно, Евгений Мойсюк родился в Черновцах в 1979 году. До вступления на нынешнюю должность он был первым заместителем командующего ДШВ ВСУ. С 2014 по 2018 год – командир 81-й аэромобильной бригады.

В 2004-2005 годах Мойсюк проходил службу в составе Украинского миротворческого контингента многонациональных сил в республике Ирак, с октября 2008-го по апрель 2009 года – в составе украинского миротворческого контингента в Косово.

В марте 2014 года он руководил движением Днепропетровской воздушно-десантной бригады, которую в Волновахском районе встретили пророссийские активисты.

С декабря 2014 года непосредственно руководил обороной донецкого аэропорта, а после полного уничтожения противником здания аэропорта – выводом личного состава.

Звание генерал-майора было присвоено Мойсюку 5 декабря 2018 года. Также он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" настояла на том, что генерал-лейтенант Михаил Забродский должен возглавить комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде девятого созыва.

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