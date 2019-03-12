Зарплаты по 700 евро и свобода бизнеса: эксперты оценили программу Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко в случае победы на выборах наибольшие усилия направит на борьбу с коррупцией, налоговым мошенничеством и давлением силовиков на бизнес. Также политик пообещал достичь уровня зарплат в 700 евро.

Об этом говорится в его программе, которую проанализировали эксперты на форуме "Ответственный диалог бизнеса и политиков" 4 марта. Его организовало крупнейшее в Украине объединение предпринимателей – Национальная бизнес-коалиция. Ее инициаторами является Украинский совет бизнеса и Союз украинских предпринимателей.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

К слову, Гриценко также посетил форум. Он прибыл на него, в отличие от других кандидатов, лично вместе с лидером Объединения "Самопоміч" Андреем Садовым, который снял свою кандидатуру в пользу Гриценко.

"Гриценко в своем выступлении больше акцентировал внимание на борьбе с различными схемами, налоговым мошенничеством и др. Он говорил о коррупции, о судебной системе и необходимости прекращения любого давления на бизнес. У него прозвучал тезис о зарплате в 700 евро, хотя он подробно не описывал, как достигнет такого показателя. В то же время понятно, что если его предвыборную программу все же удастся реализовать, то такие зарплаты в Украине могут стать возможными", – сообщил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Эксперт группы "Налоговая реформа РПР" Олег Гетман в свою очередь отметил, что в программе Гриценко содержится 9 из 10 приоритетов бизнес-коалиции. "Больше усилий Гриценко хочет направить на борьбу с коррупцией, сокращение возможностей силовиков давить на бизнес и создание конкурентных условий ведения бизнеса", – сказал Гетман.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко рассказал о первых решениях на посту президента, среди которых отмена срочной службы и увольнение должностных лиц, которые были замечены в мародерстве.

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