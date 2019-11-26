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26 ноября • обновлено в 04:28
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Десятки тысяч, бесплатное жилье и льготы: что получили и чего хотят "слуги народа"

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345 тысяч ежегодно. Именно столько тратят украинцы на содержание одного народного депутата. В целом народные избранники “скушают” из отечественного бюджета в 2020 году 1,4 миллиарда гривен с учетом прочих расходов.

При этом в Раде регулярно говорят о повышении зарплаты для “слуг народа” сразу в несколько раз. Куда же уходят деньги украинцев и сколько должны зарабатывать нардепы разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • Средняя "чистая" зарплата парламентариев 30-35 тысяч гривен в месяц;

  • Помимо этого они получают компенсация на съем жилья и транспортные расходы. Также их могут бесплатно похоронить или полечить в больнице "Феофания";

  • При этом вопрос о повышении зарплаты нардепам остается более чем актуальным. Избранники просят поднять себе оклад минимум до 100 тысяч гривен.

Сколько зарабатывают сейчас и что им положено

Гарантии прав и обязанностей нардепов регулируются отдельным законом. Там детально расписано, что должен делать народный избранник и какие условия труда ему обязано предоставить государство. Начнем с зарплаты.

Сейчас средняя зарплата нардепов грязными 40-45 тысяч гривен. К примеру, за сентябрь в Раде получили: Давид Арахамия (Слуга народа) – 43 800 грн; Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 400 и 37 500 грн; Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 37 200 грн; Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) – 42 100 и 46 300 грн; Сергей Рахманин (Голос) – 44 200 грн; Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) – по 45 200 грн.

Десятки тысяч, бесплатное жилье и льготы: что получили и чего хотят "слуги народа"

После уплаты налогов, "на руки" сумма получается значительно меньше. К примеру, народный депутат от СН Роман Грищук ранее показал в своем Facebook, что за месяц работы ему пришло 33,8 тысяч гривен.

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Но и это еще не все. Закон предусматривает целый ряд льгот для народных избранников:

  • компенсация за жилье тем, кто не имеет квартиры (или дома) в Киеве — до 20 тысяч гривен ежемесячно;

  • выделяют до 8 тысяч гривен на проезд. В первую очередь продают билеты на любой вид транспорта или нардеп может воспользоваться автопарком парламента;

  • пожизненное лечение в клинике “Феофания”;

  • в случае смерти депутата обязаны бесплатно похоронить;

  • отпуск длится 45 дней;

  • имеют право взять до 30 помощников на общественных началах (на безоплатной основе) и еще до 5 человек на оплачиваемой основе (на них из бюджета ежемесячно выделяется около 50 тысяч гривен).

Ранее такие компенсации неоднократно становились предметом скандалов. К примеру, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук снял в Киеве квартиру у своей тещи. При этом компенсация за жилье идет напрямую ей, а это за лишь за октябрь 19,5 тысяч гривен.

Правда, после вмешательства главы фракции СН Давида Арахамии Стефанчук обязался деньги государству вернуть. Спикер парламента Дмитрий Разумков и вовсе предлагает эту компенсацию отменить.

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От 100 тысяч: сколько хотят нардепы

Как показывает практика — большинство народных избранников хотят значительно увеличить свою зарплату. Объясняется это просто — работа тяжелая, управленческая, платить нужно на уровне топ-менеджера. Тогда и слухи о “зарплатах в конвертах” можно развеять. Ведь смысл якобы платить нардепам зарплаты в конвертах, если аналогичные суммы они получают из бюджета.

Поэтому OBOZREVATEL и решил узнать у народных избранников, какую они хотят зарплату.

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К примеру, нардеп от “Слуги народа” Виталий Безгин считает, что в Раде должны зарабатывать не менее 100 тысяч гривен, а лучше и 5 тысяч долларов. “Сложно сказать. Нужно убить непонятные льготы, бесплатный проезд в метро и так далее. Зарплата должна быть где-то 4-5 тысяч долларов, как минимум 100 тысяч гривен”, — подчеркнул Безгин.

Замглавы СН Дмитрий Соломчук же уверен, зарплату нардепу нужно прямо привязать к его эффективности.

“Должна быть учтена ставка и надбавка за пользу, которую он принес для государства. Депутат является, прежде всего, нанятым менеджером государственного уровня. Зарплата должна формироваться как и на предприятии. Показал результат — получил премию, нет — получаешь чистую ставку. По моему мнению, это будет правильно”, — уверяет Соломчук.

Десятки тысяч, бесплатное жилье и льготы: что получили и чего хотят "слуги народа"

В середине октября, к примеру, нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко наоборот предложил зарплату коллегам урезать, до средней по стране. Он поясняет, в депутатской канцелярии не все так просто. Многие избранники получают в среднем не 35, а все 60 тысяч гривен. Просто часть денег государство выделяет им на бумагу, канцтовары и прочие расходы.

По словам нардепа, такая зарплата депутата на фоне минимальной пенсии в Украине 1672 грн "вызывает у людей чувство социальной несправедливости". "Я внес законопроект, чтобы зарплата народного депутата была такая же, как и средняя по стране – 10 тыс. грн плюс 10 тыс. грн "депутатских", – заявил он. Правда, почему уменьшать зарплату Гончаренко решил только сейчас, а не в прошлом созыве — он не уточнил.

В руководстве правящей партии СН неоднократно заявляли, над увеличением зарплаты думают, но конкретной цифры сказать не могут. Есть сразу несколько моделей: сделать фиксированную сумму 50 или 100 тысяч гривен. И платить в равной степени такие деньги каждому избраннику. Или привязать зарплату к росту ВВП. Проще говоря — чем больше блага "слуги народа" делают для страны, тем больше и зарабатывают.

Какую модель выберут в итоге — пока неизвестно. Но ни для кого ни секрет, что для многих парламентариев депутатская зарплата лишь "капля в море".

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Алексей Гончаренко Виталий Безгин Руслан Стефанчук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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