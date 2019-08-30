Будут выше? Сколько получают нардепы и как могут поднять себе зарплаты

В Украине принято считать, что чиновники и политики достаточно богатые люди. Как минимум, обеспечены, как максимум — в рейтинге Forbes. Обычно — это чистая закономерность и правда, но не всегда.

На фоне начала нового политического сезона, досрочных выборов и смены власти, OBOZREVATEL решил разобраться — сколько получают нардепы, какую зарплату хотят и станут ли от этого больше работать.

Главное:

Зарплата народных депутатов Украины в среднем равна 22-23 тысячам гривен. Помимо этого, они получают различные льготы и компенсации. "На руки" выходит примерно 30 тысяч гривен;

При этом в правящей партии "Слуга народа" заговорили о возможном поднятии зарплаты. Многие члены "СН" не уверены, что такой оклад адекватен той работе, которую делают парламентарии;

На сколько высоко хотят поднять зарплату нардепам — пока никто сказать не может. Одни называют цифру в 100 тысяч гривен, другие — 50. Есть еще одна позиция, которая предусматривает повышение зарплаты пропорционально росту ВВП.

В "Слуге народа" же планируют увеличивать ВВП на 5-7% ежегодно;

К сравнению, зарплата парламентариев в Европе примерно в 3-5 раз выше чем средняя по стране. Учитывая более высокий уровень жизни, в переводе на украинскую валюту депутаты получают сотни тысяч гривен.

Сколько получают нардепы и почему им мало?

Немного о цифрах. Заработные платы народных депутатов регулируются постановлением "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины". Оно было принято еще в 2017 году, тогда парламентарии возмутились довольно низкими выплатами и решили попросту проголосовать за увеличение собственной зарплаты.

В этом документе указано, что оклад народных избранников прямо привязан к прожиточному минимуму. По состоянию на 1 июля 2019 года он равен 1936 гривен. Так, пропорция по выплате получается такова:

Спикер Верховной Рады получает 12 прожиточных минимумов (23 232 грн);

Первый заместитель главы парламента — 11,5 (22 264 грн);

Заместитель главы парламента — 11 (21 296 грн);

Глава комитета Рады — 10,5 (20 328 грн);

Первый заместитель и заместитель главы комитета — 10,3 (19 940 грн);

Член комитета — 10 (19 360 грн).

При этом каждый народный депутат за счет государственного бюджета получает льготы и компенсации. Речь идет о:

бесплатном медицинском обслуживании;

компенсации за проезд по территории Украины, а также оплата за проживание в столице (аренда квартиры или номера в отеле) для тех избранников, которые не из Киева;

кабинете и необходимом техническом оборудовании для работы;

покрытие расходов при встречах с избирателями.

С учетом всех выплат, льгот и компенсаций, в среднем на руки народные депутаты получают где-то тысячу долларов. В отдельных случаях — еще больше, до 35 тысяч гривен.

Это при том, что средняя официальная заработная плата в Украине, по данным Министерства финансов, равна 10783 гривнам. Во многих регионах она и того меньше.

Какую зарплату хотят нардепы?

Тема с заработной платой уже активно обсуждается в депутатских кругах, особенно в "Слуге народа". Во-первых, партия декларирует свои благие намерения и желания нардепов жить на чистый оклад. Во-вторых, отдельные члены "СН" до прихода в парламент не были бизнесменами.

Одна из основных и логичных мотиваций при повышении зарплаты — чем больше человек зарабатывает, тем меньше желания у него заниматься коррупцией. К тому же, мало кто из реально профессиональных и честных людей захочет брать ответственность и быть под вниманием СМИ ежедневно за зарплату в тысячу долларов. Ведь условный экономист или юрист в Киеве может зарабатывать значительно больше в частном секторе.

Правда, как показывает общемировой опыт, не только высокая зарплата является залогом качественной работы чиновников. Здесь важно обратить внимание и на правоохранительную, судебную системы, которые должны контролировать любого, кто идет во власть.

Вернемся к окладу нардепа. Судя по высказываниям членов уже практически правящей партии, зарплаты у "слуг народа" будут расти. Вопрос — как быстро и на сколько высоко? На знаменитом тренинге в Трускавце OBOZREVATEL удалось поспрашивать нескольких будущих избранников об их ожиданиях.

"32 тысячи гривен (депутатская зарплата. — Ред.) — это мало для Киева. Мы несколько дней назад встречались с президентом и он четко обозначил — придется жить на эту зарплату и ничего более.

Я считаю, что для столицы и людей, которые приехали из других областей, — это немного. По работе в регионе я знаю, что люди живут на пенсию в 1,5 тысячи гривен в месяц..." — подчеркнул будущий нардеп от Днепропетровской области Олег Воронько.

При этом он признается, что свои ежедневные расходы давно не считает.

"В месяц трачу ориентировочно несколько тысяч долларов. Я очень скромный человек, мне много для счастья не нужно", — подытожил "слуга народа".

К примеру, будущий нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин уверен, что оклад нардепов нужно повышать. Но не сразу, и с привязкой к конкретным результатам.

"Топ-менеджмент должен получать большую зарплату, но депутат — представитель народа. Да и нынешняя зарплата в примерно 30 тысяч, это в 3 раза больше, чем средняя зарплата по стране. Поэтому считаю, что зарплату поднимать нужно, но с привязкой к росту ВВП и средней зарплаты по стране.

Мы, когда принимали решение идти в нардепы, понимали, что на эту зарплату будем жить и придется где-то ущемить свои желания. Если мы существенно увеличим зарплаты, а экономика не будет расти — люди не поймут и они будут правы", — ранее заявил он в интервью OBOZREVATEL.

В руководстве партии также считают, что оклад народным избранникам нужно повышать. Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков уверен, что нынешняя зарплата у нардепов нормальная, однако в целом недостаточна на фоне минимальной.

"Будущий депутат парламента будет получать зарплату в 36-37 тыс. грн, с доплатами — до 50 тыс. грн — это справедливо? Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов — достойная зарплата и хороший социальный пакет, тогда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", — сказал он в одном из интервью.

При этом Разумков не назвал сумму, которая была бы достаточной для нардепа, добавив, что "нужна экспертная дискуссия".

В Верховной Раде задумываются над увеличением зарплаты

Также звучат идеи внутри фракции о повышении заработной платы с привязкой к росту ВВП. Его планируют увеличить на 5-7%.

Сколько получают в Европе?

Интересно сравнить зарплаты украинских "слуг народа" с европейскими. Стоит отметить, что уровень средней зарплаты в Германии, Франции или других странах ЕС значительно выше, чем в Украине, поэтому логично, что и чиновники там зарабатывают прилично.

В Германии, к примеру, депутат Бундестага в месяц получает примерно 14 тысяч евро (без дополнительных выплат 9 тысяч). Как пишет DW, сюда входит не только зарплата, но и разные компенсации. В год примерно получается 160 тысяч евро (до вычета налогов). Средняя же зарплата в Германии чуть меньше 4-х тысяч евро.

В Италии зарплаты у членов парламента выше, чем у коллег из западных стран — примерно 10,4 тысячи евро. Средняя же заработная плата в стране — 2,5 тысяч евро.

Стоит упомянуть в этом контексте и опыт США. Там нет народных депутатов в нашем привычном понимании, эти функции выполняют конгресмены. Их средняя ежемесячная зарплата равна 14,5 тысячам долларов. Средняя же зарплата в Штатах — 3,9 тысячи долларов.

Яркую инфографику приводит и Euronews, в частности за 2010 год. Там показано соотношение зарплат политиков во всех странах Европейского Союза.

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