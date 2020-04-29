Заробитчане в ЕС: Шмыгаль назвал условия для выезда украинцев

Правительство Украины готово вести переговоры с европейскими странами, которые изъявили желание официально пригласить украинцев на сезонные работы, но есть несколько условий.

Необходимо, чтобы граждан легально трудоустраивали, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послом ЕС в Украине Маати Маасикасом и временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщается в его Telegram-канале.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев", – отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также он уточнил, что пока правительство получило официальное обращение только от Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

Напомним, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из-за запрета Государственной авиационной службы Украины отменила рейс Киев – Лондон с украинскими заробитчанами, который должен был вылететь в 12:40 29 апреля.

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