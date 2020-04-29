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29 апреля • обновлено в 18:55
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Заробитчане в ЕС: Шмыгаль назвал условия для выезда украинцев

14.3т
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Правительство Украины готово вести переговоры с европейскими странами, которые изъявили желание официально пригласить украинцев на сезонные работы, но есть несколько условий.

Необходимо, чтобы граждан легально трудоустраивали, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послом ЕС в Украине Маати Маасикасом и временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщается в его Telegram-канале.

Заробитчане в ЕС: Шмыгаль назвал условия для выезда украинцев

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев", – отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также он уточнил, что пока правительство получило официальное обращение только от Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

Напомним, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из-за запрета Государственной авиационной службы Украины отменила рейс Киев – Лондон с украинскими заробитчанами, который должен был вылететь в 12:40 29 апреля.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
так вот для чего безвиз,
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Та на куй они там нужны официальные, это же лишние затраты...)))
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
За такие деньги никто кроме украинцев работать не будет. Негры с любой страны африки приезжает в Европу получает соц. пакет т. е. Медицинскую страховку, пособие по безработице, соц квартиру или дом в зависимости от количества членов семейства..... Ну даже если пойдёт работать то на равных условиях как француз или немец, поляк.сделали из вас рабов европейских, так ещё и землю скупят ,сделали опустили вас на ревпЗа такие деньги никто кроме украинцев работать не будет. Негры с любой стороны африки приезжает в Европу получает соц. пакет т. е. Медицинскую страховку, пособие по безработице, соц квартиру или дом в зависимости от количества членов семейства..... Ну даже если пойдёт работать то на равных условиях как француз или немец поляк.сделали из вас рабов европейских, так ещё и землю скупят. Прыг. Скок. Прыг...не рабы. Прыг. Скок. Прыг...не рабы!
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