Заразившийся коронавирусом Хорошковский выздоровел – СМИ

Бывший глава СБУ и экс-первый заместитель вице-премьер-министра Валерий Хорошковский, у которого был обнаружен коронавирус, уже вылечился.

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Об этом, ссылаясь на слова источников в окружении бизнесмена, сообщает "Страна". Отмечается, что бизнесмена уже выписали из больницы.

"Еду домой", – цитирует издание сообщение, которое он написал своим знакомым.

Валерий Хорошковский

Помимо этого, утверждается, что выписку Хорошковского также подтвердили источники в медучреждении, где был госпитализирован бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта стало известно, что коронавирусом COVID-19 заразились еще двое украинских политиков – нынешний и бывший. Одним из них оказался Валерий Хорошковский, а вторым – нефракционный народный депутат Сергей Рудык.

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