Зараженный коронавирусом Шахов срочно обратился к украинцам. Видео

Народный депутат Украины Сергей Шахов, который заразился смертельным коронавирусом COVID-19 записал видеобращение.
Политик на Facebook опубликовал запись, где рассказал о первых симптомах болезни.
"Чувствую себя нормально. Началось это 3 дня назад. Температура поднялась до 38 градусов. Тогда я вызвал врачей и сдал сперва анализы на грипп. Но результаты показали отрицательную форму. При этом коронавируса не обнаружили. На следующий день я вызвал врачей, чтобы они проверили мои легкие. Мне дали простые рецепты, сказали пить больше воды и прочее", – поделился нардеп.
Также он добавил, что настоял, чтобы врачи взяли анализы на коронавирус. Но только сегодня (18 марта) ему позвонили из лаборатории и подтвердили болезнь.
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