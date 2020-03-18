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18 марта • обновлено в 14:16
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Зараженный коронавирусом Шахов срочно обратился к украинцам. Видео

4.3т
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Народный депутат Украины Сергей Шахов, который заразился смертельным коронавирусом COVID-19 записал видеобращение.

Политик на Facebook опубликовал запись, где рассказал о первых симптомах болезни.

"Чувствую себя нормально. Началось это 3 дня назад. Температура поднялась до 38 градусов. Тогда я вызвал врачей и сдал сперва анализы на грипп. Но результаты показали отрицательную форму. При этом коронавируса не обнаружили. На следующий день я вызвал врачей, чтобы они проверили мои легкие. Мне дали простые рецепты, сказали пить больше воды и прочее", – поделился нардеп.

Также он добавил, что настоял, чтобы врачи взяли анализы на коронавирус. Но только сегодня (18 марта) ему позвонили из лаборатории и подтвердили болезнь.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Шахов
Место
Украина
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Tургенев Виталий
Tургенев Виталий
Я надеюсь Олег Иванович тебе по носу даст, чтоб думал своей башкой
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