Главная Новости
18 марта • обновлено в 17:23
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зараженный коронавирусом Шахов ходил по прямым эфирам на ТВ. Видео

3.4т
Читать материал на украинском

Нардеп Сергей Шахов, который заразился коронавирусом COVID-19, после возвращения из-за заграницы ходил на прямой эфир на телеканал "UA: Перший".

Как сообщила в Facebook журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, Шахов был в эфире "Доброе утро, страна!" 13 марта.

Вместе с ним в студии был нардеп от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко.

Шахов в эфире ТВ

Шахов в эфире ТВ

Скриншот

"После того Арсений Пушкаренко побежал на ТРК Рада. Чувствую, что Пушкаренко потом побежал на фракцию СН с Ермаком. Остальное додумайте сами", – отметила журналистка.

Добавим, что с 8 по 11 марта Шахов был во Франции, где мог заразиться болезнью.

Сергей Шахов в эфире ТВ

Сергей Шахов в эфире ТВ

Напомним, что 18 марта народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" заявил, что заразился коронавирусом COVID-19.

Позже зараженный политик записал видеобращение, где рассказал о своем состоянии здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Сергей Шахов признался, кого мог заразить коронавирусом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Шахов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги