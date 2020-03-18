Зараженный коронавирусом Шахов ходил по прямым эфирам на ТВ. Видео

Нардеп Сергей Шахов, который заразился коронавирусом COVID-19, после возвращения из-за заграницы ходил на прямой эфир на телеканал "UA: Перший".

Как сообщила в Facebook журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, Шахов был в эфире "Доброе утро, страна!" 13 марта.

Вместе с ним в студии был нардеп от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко.

Шахов в эфире ТВ Скриншот

"После того Арсений Пушкаренко побежал на ТРК Рада. Чувствую, что Пушкаренко потом побежал на фракцию СН с Ермаком. Остальное додумайте сами", – отметила журналистка.

Добавим, что с 8 по 11 марта Шахов был во Франции, где мог заразиться болезнью.

Сергей Шахов в эфире ТВ

Напомним, что 18 марта народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" заявил, что заразился коронавирусом COVID-19.

Позже зараженный политик записал видеобращение, где рассказал о своем состоянии здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Сергей Шахов признался, кого мог заразить коронавирусом.

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