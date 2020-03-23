Зараженному коронавирусом Шахову стало "тяжелее дышать". Видео

Народный депутат Сергей Шахов, который лежит в Александровской больнице Киева с коронавирусом, рассказал, что ему стало тяжелее дышать.
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Об этом он сообщил во время прямой трансляции в Facebook.
Facebook Сергея Шахова
"Не на много, но стало тяжелее дышать. Сами понимаете, пневмония есть пневмония", – заявил Шахов.
Он отметил, что весь вчерашний день практически не поднимался с кровати для того, чтобы "успокоить легкие, ну и самого себя".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат Украины Шахов от группы "Довіра" заразился коронавирусом COVID-19.
Вероятно, это случилось после поездки на курорт Куршевель (Франция).
Сначала нардеп информацию отрицал, но после огласки в СМИ признался о болезни. Шахов записал видеообращение.
Сотрудники Министерства здравоохранения прибыли в помещение Верховной Рады Украины в Киеве, чтобы провести все необходимые мероприятия.
Жена Шахова тоже подхватила вирус.
Шахов записал новое видеообращение после выявления заболевания у его жены.
Его госпитализировали в Александровскую больницу Киева.
Шахов заявил, что у его соратника, депутата от группы "Довіра" Сергея Вельможного, также подозревают COVID-19.
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