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23 марта • обновлено в 16:42
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Зараженному коронавирусом Шахову стало "тяжелее дышать". Видео

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Народный депутат Сергей Шахов, который лежит в Александровской больнице Киева с коронавирусом, рассказал, что ему стало тяжелее дышать.

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Об этом он сообщил во время прямой трансляции в Facebook.

Зараженному коронавирусом Шахову стало "тяжелее дышать". Видео

Facebook Сергея Шахова

"Не на много, но стало тяжелее дышать. Сами понимаете, пневмония есть пневмония", – заявил Шахов.

Он отметил, что весь вчерашний день практически не поднимался с кровати для того, чтобы "успокоить легкие, ну и самого себя".

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Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Шахов
Место
Украина
Теги
депутат вирус
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