Зараженному коронавирусом Шахову стало "тяжелее дышать". Видео

Народный депутат Сергей Шахов, который лежит в Александровской больнице Киева с коронавирусом, рассказал, что ему стало тяжелее дышать.

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Об этом он сообщил во время прямой трансляции в Facebook.

Facebook Сергея Шахова

"Не на много, но стало тяжелее дышать. Сами понимаете, пневмония есть пневмония", – заявил Шахов.

Он отметил, что весь вчерашний день практически не поднимался с кровати для того, чтобы "успокоить легкие, ну и самого себя".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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