Запретить гастроли в России не только артистам: в Кабмине поддержали Вакарчука

Гастрольную деятельность в России необходимо запретить не только украинским артистам, но также большинству чиновников и политиков.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц Георгий Тука.

Он поддержал инициативу лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука принять закон о "сосуществовании с Россией".

"Согласен со словам Вакарчука о неопределенности ситуации. Я эту инициативу поддерживаю. И, поверьте, гастрольная деятельность (артистов и музыкантов. – Ред.) – вопрос не первого порядка. Она составляет, возможно, 1% от всей огромной массы проблем. Меня намного больше волнует "гастрольная деятельность" господина Медведчука с его компанией", – подчеркнул Тука.

По мнению замминистра, украинским чиновникам следует ездить в РФ только в рабочие командировки.

"А кроме возможных командировок сотрудников МИД, больше я о таких командировках украинских чиновников никогда не слышал. Все остальное – исключительно самодеятельность", – уточнил он.

Чиновник считает, что при введении подобных правил необходимо предусмотреть и конкретную ответственность за их нарушение.

"Если речь идет о физических лицах – ограничение политической деятельности. Если речь идет о коммерческих организациях – наложение соответствующих штрафов", – привел он пример.

Что касается ограничений на поездки в Россию для обычных граждан (на отдых, на заработки, к родственникам и т.д.), то, по словам Туки, это уже "дело Верховной Рады и большой общественной дискуссии".

Святослав Вакарчук предложил закон о "сосуществовании со страной-агрессором" Facebook.com/GolosZmin/

Как писал OBOZREVATEL, известный музыкант Святослав Вакарчук – лидер политической партии "Голос", которая проходит в Верховную Раду 9-го созыва – предложил принять закон, который бы регламентировал отношения между Украиной и Россией.

В частности, по мнению Вакарчука, нужно прописать конкретные "правила сосуществования с государством-агрессором, где четко очертить, что можно, а что – нет".

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram