Запрет стрелять в ответ: в ВСУ рассказали о скандальной идее Зеленского

Подразделения ВСУ на Донбассе продолжают вести ответный огонь на обстрелы террористов на передовой.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, отметив, что военные не получали "жесткого запрета из Киева на работу артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни военных".

"Поговорил с шестью совсем разными подразделениями ВСУ, которые сейчас находятся не в тылу на полигонах, а именно на передовой. Все подразделения подтвердили – как работали, так и работают. Если наблюдатели видят, что противник производит какие-то действия в нашу сторону, то ответные действия идут адекватно действиям противника. То есть, на миномет мы отвечаем минометом, на артиллерию – артиллерией", – рассказал он.

Мысягин добавил: подразделения ВСУ подтвердили, что также ведут работы на упреждение действий противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

При этом председатель ВР Андрей Парубий заявил, что заявление о том, что ВСУ не должны открывать огонь в ответ на обстрелы террористов на Донбассе, приведет к капитуляции, а не к миру.

Также бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко раскритиковал предложение "не стрелять" на Донбассе.

Позже Кучма объяснил свое скандальное заявление по стрельбе на Донбассе.

Отметим, что президент Зеленский еще до выборов говорил, что с РФ придется вести переговоры, чтобы прекратить стрельбу на Донбассе.

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