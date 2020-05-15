Запрет российских соцсетей: стало известно, сколько украинцев поддержало решение Зеленского

Три четверти украинцев поддерживают продление запрета российских сайтов и соцсетей.

Такие данные показал опрос, который проводился в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". В нем приняли участие 7778 человек. Из них 71,9% считают запрет российских сайтов обоснованным, а 28,1% – нет.

Как отметил ведущий программы Савик Шустер, пропорции примерно такие же, как и по голосованию за обоснованность карантина – там "за" выступили 75% опрошенных и 25% против.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает запрет российских сайтов и социальных сетей.

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