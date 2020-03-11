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11 марта • обновлено в 21:45
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Запрет партии Медведчука поддержали украинцы

10.1т
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Украинцы в соцсетях поддержали идею бывшего министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки о запрете партии Виктора Медведчука.

Свою позицию они высказали во время голосования на странице OBOZREVATEL в Facebook (чтобы прочитать реакцию, проскролльте новость до конца).

Всего за несколько часов публикация набрала 5,4 тысячи лайков, свыше 400 комментариев. Также ею поделились 1,7 тысяч пользователей.

"Выгнать всех в Рашку!" Возмущенные украинцы поддержали запрет партии Медведчука

Подавляющее большинство высказалось за запрет "Оппозиционной платформы – За жизнь", другие – за выдворение из Украины или арест за государственную измену:

  • "Запретить партию и не только. Их нужно депортировать из страны, в лучшем для них случае",

  • "И выгнать всех в рашку, и внести в Миротворец",

  • "И сразу дать адекватную оценку его (Медведчука) действий, как государственную измену",

  • "ОПЗЖ по приезду из Москвы арестовать за госизмену".

"Выгнать всех в Рашку!" Возмущенные украинцы поддержали запрет партии Медведчука
"Выгнать всех в Рашку!" Возмущенные украинцы поддержали запрет партии Медведчука
"Выгнать всех в Рашку!" Возмущенные украинцы поддержали запрет партии Медведчука
"Выгнать всех в Рашку!" Возмущенные украинцы поддержали запрет партии Медведчука
"Выгнать всех в Рашку!" Возмущенные украинцы поддержали запрет партии Медведчука
"Выгнать всех в Рашку!" Возмущенные украинцы поддержали запрет партии Медведчука
"Выгнать всех в Рашку!" Возмущенные украинцы поддержали запрет партии Медведчука
"Выгнать всех в Рашку!" Возмущенные украинцы поддержали запрет партии Медведчука

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о необходимости запретить в стране деятельность пророссийских политических и общественных организаций, в том числе "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Напомним, что 10 марта председатель политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук провел встречу с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным, которая была посвящена "созданию парламентского измерения нормандского формата".

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Георгий Тука Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Комментарии
12
14
Смешно
109
Интересно
2
Печально
6
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
как повлияла на благополучие украинцев за последние 6 лет партия медведчука?
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0
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ВЫГНАТЬ ВСЕХ КУГУТОВ И РОГУЛЕЙ НА ХУТОРА! :-))))
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Трубицын Александр, точно, в рашку, да в Сибирь, на границы к Китаю...
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Zinovsky Leh
Zinovsky Leh
Мертвечук кгбешный стукачок ещё с брежневских времён и у него привычка подлизыаать кгбешному лаптеногому ху@лу.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Serov Oleg, что, правда глаза режет?
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1
Serov Oleg
Serov Oleg
Zinovsky Leh, ты,то куда лезешь,дефективный?
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