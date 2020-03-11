Украинцы в соцсетях поддержали идею бывшего министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки о запрете партии Виктора Медведчука.

Свою позицию они высказали во время голосования на странице OBOZREVATEL в Facebook (чтобы прочитать реакцию, проскролльте новость до конца).

Всего за несколько часов публикация набрала 5,4 тысячи лайков, свыше 400 комментариев. Также ею поделились 1,7 тысяч пользователей.

Подавляющее большинство высказалось за запрет "Оппозиционной платформы – За жизнь", другие – за выдворение из Украины или арест за государственную измену:

"Запретить партию и не только. Их нужно депортировать из страны, в лучшем для них случае",

"И выгнать всех в рашку, и внести в Миротворец",

"И сразу дать адекватную оценку его (Медведчука) действий, как государственную измену",

"ОПЗЖ по приезду из Москвы арестовать за госизмену".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о необходимости запретить в стране деятельность пророссийских политических и общественных организаций, в том числе "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Напомним, что 10 марта председатель политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук провел встречу с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным, которая была посвящена "созданию парламентского измерения нормандского формата".

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