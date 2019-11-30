Запрет пакетов: чего украинцам ждать от нового законопроекта

В Украине запретят пластиковые пакеты. С 2022 года в магазинах должны продавать либо разлагаемые пакеты, либо их экологическую альтернативу – нарушителей будут штрафовать. Такую идею уже продвигает группа нардепов из “Слуги народа”.

Почему штрафы вряд ли кого-то напугают, какие пакеты пропадут из маркетов и как это вопрос решали в других странах – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

С 1 января 2022 года нельзя продавать пластиковые пакеты (в том числе, и оксоразлагемые. Например, зеленые пакеты из АТБ);

Маленькие пакеты для упаковки сахара, рыбы и тд – останутся;

За использование пластиковых пакетов, обман в маркировке и навязывание покупателям таких пакетов на кассах – штраф до 8500 гривен;

Эксперты опасаются, что запрета ослушаются представители малого бизнеса.

Суть проблемы

За год в странах членах-ЕС используют более 800 тысяч тонн пластиковых пакетов, и это при том, что на одного европейца приходится около 90 пакетов в год. Для сравнения – на одного украинца приходится около 500. Это наносит огромный вред экологии, так как пластиковые пакеты разлагаются более 100-150 лет и все это время они выделяют вредные вещества.

Народный депутат от "Слуги Народа" Дарья Володина, которая является одним из авторов проекта, отмечает еще один аспект, связанный с необходимостью восстановления экологии – рост средней продолжительности жизни.

"Около 40% нашей демографической картинки зависит именно от экологии. За многие годы средняя продолжительность жизни украинцев совсем не сдвинулась с места и до сих пор составляет около 70 лет, в то время, как европейским странам удалось увеличить этот показатель на 6-10 лет в сторону продления жизни своих граждан. Немалую роль в этом сыграла именно экология, частью которой является культура обращения с отходами и ответственное отношение к потреблению", – поделилась с OBOZREVATEL Володина.

Кроме того, для соблюдения договоренностей, предусматриваемых Соглашением об Ассоциацией Украины с ЕС, необходимо решить проблему чрезмерного потребления пластика. В таком ключе этот закон нужен. Однако, в то же время он нарушает другие принципы Европейского Союза, в частности – принцип системности законодательства.

В среднем один украинец использует около 500 пакетов в год

Запрет уже через два года

Законопроект предусматривает запрет на распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 микрометров и оксоразлагаемых пакетов (да, тех самых зеленых пакетов из АТБ, которые там называют "экологичными") с 1 января 2022 года. Но некоторые пакеты все-таки останутся – если они меньше 225 мм в ширину, 345 в глубину и 450 в длину. На практике их чаще всего используют в качестве первичной упаковки для рыбы, мяса, а также сахара и прочих сыпучих продуктов.

Однако, исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов считает, что и такие пакеты можно постепенно убрать из магазинов. А начать можно хотя бы с того, чтобы продавцы начали паковали рыбу или мясо не в два пакета, а в один.

"Являются ли эти пакеты необходимостью? Я скажу, что нет [...] В Европе в разделе самообслуживания допустим, например, есть хлеб. Но у них бумажные пакеты, а у нас зачастую предоставляется полиэтилен [...] Если правильно проработать их использование, то может получится так, что и эти пакеты могут быть не нужны", - поделился Несмиянов.

Маленькие пакеты для упаковки останутся

"У нас есть стандарты определенные фирменные: вы когда подойдете покупать рыбу или курятину, например, то вы обнаружите, что они сначала берут пакет, туда помещают рыбу, завязывают на узелок и сверху еще один пакет. Мы можем уменьшить количество использования пакетов на проработке вот таких деталей, объяснить бизнесу, что можно от стандарта с двумя пакетами можно перейти к одному, а потом может и другие форматы можно будет продумать даже без законов", – рассказал OBOZREVATEL эксперт.

К слову, об оксоразлагаемых пакетах – хоть они и позиционируются некоторыми маркетами как "экологичные", такими не являются. В их составе кроме 99% обычного полиэтилена присутствует 1% примеси, которая ускоряет его распад на микрочастицы. После эти микрочастицы попадают в почву, воду, а в итоге и в человеческий организм.

Разумной альтернативой могут стать многоразовые эко-сумки, которые постепенно внедряют в продажу. Однако, как считает Несмиянов, для их популяризации торговым сетям стоило бы дать гарантию (хотя бы на полгода) и предлагать на кассах вместо пакетов. По его мнению, даже такие простые шаги могли бы увеличить количество продаж эко-сумок на 30%.

Штрафы будут, но они минимальны

За что будут наказывать:

Распространение пластиковых пакетов;

Обман в маркировке пакетов (проще говоря, на оксоразлагаемом пакете нельзя писать "экологический" или "биоразлагаемый");

Навязывание покупателю необходимости пластикового пакета.

За нарушение будут штрафовать в размере от 1700 до 3400 гривен, а за повторный проступок придется заплатить от 3400 до 8500 гривен – в обоих случаях все пакеты в наличии должны утилизировать владельцы бизнеса. Контроль же за соблюдением закона будет осуществлять Госпотребслужба.

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Однако, эксперты считают, что это нецелесообразно, ведь на ней и так лежит ответственность за защиту прав потребителей в сферах туризма, ЖКХ и других – им банально может не хватить ресурсов для качественного контроля. Кроме того, глава Союза потребителей Украины относится к их проверкам с неким скепсисом, ведь о своих "рейдах" они уведомляют бизнес задолго до непосредственного посещения.

Пластиковые пакеты наносят огромный вред экологии

Штрафы тоже сложно назвать серьезным мотиватором, ведь для крупных сетей магазинов это маленькие суммы, считает Несмиянов. Тем не менее, он думает, что закон заработает, но сомневается, что будет соблюдаться всеми местами продаж – в первую очередь небольшими продуктовыми и рынками.

"Большие торговые сети – они, как показывает практика, более дисциплинированы. Это могут быть маленькие розничные магазины в небольших городах или селах. Там обычно контроль несущественный, ведь если мы туда зайдем и посмотрим что продается, то можно за голову хвататься. Будут ли там пакеты? Могут оказаться. Я думаю, что большие магазины пойдут выполнять этот закон, а вот по маленьким и базарам есть вопросы", – считает Несмиянов.

Слова Несмиянова о крупных торговых сетях подтвердила и Дарья Володина – она рассказала, что на этой неделе состоялась встреча с представителями бизнеса, в том числе и крупного, и те поддержали инициативу парламентариев.

Как с этим борются в мире

В странах Европы ограничения внедряют по-разному. Например, в Дании и Ирландии вопрос решили, "ударив по кошельку" – первые ввели налог на бесплатную раздачу пластиковых пакетов, а вторые просто подняли на них цену. Как итог – сокращение использования пакетов более чем на 90%. В Германии продавцы и распространители отвечают за вторпереработку пластиковых пакетов, а в Англии велась работа с сознательностью населения.

Из мировых практик можно выделить одну из самых суровых – в Танзании за продажу, производство или импорт пакетов можно получить штраф в 2000 долларов или даже сесть на год в тюрьму.

На данный момент законопроект принят в первом чтении 365 голосами "за". Сейчас он отправлен на доработку и будет вынесен на голосование во втором чтении, а уже на следующей неделе предложенные правки будут обсуждаться на профильном Комитете.

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