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20 сентября • обновлено в 19:02
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Мария Шостак
Мария Шостак
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Заберут трудовые и чеки: что важно знать о нововведениях ''Слуги народа''

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В ближайшем будущем украинцы перестанут делать ксерокопии паспортов, трудовые книжки канут в лету, а при приеме на работу откажутся от бумажных документов.

Какие "бумаги" правительство отменит первыми в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • Государство в смартфоне протестируют на госслужащих;

  • Они откажутся от ксерокопий паспорта и диплома, а заявление на отпуск будут подавать в электронном варианте;

  • Трудовые книжки отменят для всех;

  • Информацию о чиновниках “загонят” в специальный реестр.

Что изменится

Первым делом Кабмин решил истреблять бумажный документооборот в государственном секторе - на “цифру” перейдут отделы кадров. По оценке министра Кабинета министров Украины, основателя Monobank Дмитрия Дубилета, на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн гривен ежегодно.

“Если человек работает 10 лет на госслужбе, на него в папочке на завязочках лежит килограмм 5 бумаги”, — рассказывает OBOZREVATEL глава Национального агентства государственной службы Константин Ващенко.

Для экономии денег и талантов кадровиков предлагают следующее:

  • запретить подачу документов на прием на работу и конкурсы в бумажной форме;

  • прекратить практику ксерить паспорт и диплом;

  • отказаться от автобиографии и выписки о связанных компаниях;

  • ликвидировать трудовые книжки;

  • оцифровать весь оборот документов, которые касаются конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений;

  • бумажные архивы — в топку;

  • упростить замкнутый круг согласования документов в 3-4 раза;

  • создать реестр чиновников.

Трудовая книжка

Трудовая книжка

Новости
Откажутся от трудовых и дипломов: у Гончарука анонсировали новую реформу

По словам Дубилета, вместо копий дипломов и информации о связанных компаниях, можно будет пользоваться соответствующими реестрами, а копию паспорта заменит более надежная электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Министр хочет воплотить цифровые идеи в жизнь в течение 6-9 месяцев с особым вниманием к кибербезопасности. Но для этого придется поменять несколько законов и постановлений.

Эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина рекомендует властям не торопиться с нововведениями и обратить особое внимание на безопасность данных.

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"Главная угроза – IT-безопасность, целостность и сохранность данных. Важно, чтобы данные, которые будут введены в базу по содержимому трудовых книжек, не "хакнули", чтобы они не потерялись и туда нельзя было несанкционированно вносить правки", — сказала Пашкина OBOZREVATEL.

В то же время эксперт отмечает, что бумажные трудовые книжки недолговечны – их жуют собаки, они горят или банально теряются.

Госслужба в смартфоне

Полгода на перевод кадровой бюрократии в смартфон кажется слишком оптимистичным сроком, однако глава Нацагентства госслужбы Константин Ващенко заверяет, что пилотирование информационной системы управления человеческими ресурсами начнется уже в этом году. Новая информационная система “ПоКлик” была предложена Нацагентством давно и ее полноценный запуск запланирован на июль следующего года.

Новости
Чиновники должны получать несколько тысяч долларов

“Если человек приходит на государственную службу, делает карьеру, учится, получает зарплату — все информация будет храниться в электронном виде. Мы полностью отказываемся от бумажных носителей”, — рассказывает Ващенко OBOZREVATEL.

К открытой части реестра чиновников получат доступ и обычные граждане, и смогут проверить — кто в каком департаменте чем занимается.

“Госслужащим тоже будет проще. Они в любой момент времени, не обращаясь в отдел кадров, могут зайти в личный кабинет и увидеть, сколько у них отпуска осталось, какие были начисления, не забыли ли им вовремя присвоить очередной ранг”, — резюмирует глава Нацагентства госслужбы.

Среди 200 тысяч людей на государственной службе могут найтись и те, кто плохо освоил смартфон — для них проведут специальное обучение.

Заберут трудовые и чеки: что важно знать о нововведениях ''Слуги народа''

Электронный чек

20 сентября монобольшинство в Верховной Раде приняло законопроект, который дает возможность продавцам при регистрации оплаты использовать смартфоны. Речь идет о возможности для продавцов отказаться от бумажных чеков и перейти на электронные.

Это предусматривает:

  • введение программных РРО (реестратор расчетных операций), которые дадут субъекту хозяйствования право выбирать классический или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей;

  • упрощение процедуры регистрации РРО – ее проведение средствами электронного кабинета без представления регистрационных документов;

  • удешевление процесса применения РРО за счет исключения необходимости получения еквайерингових услуг;

  • фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО на сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции;

  • контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций.

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Автор
Мария Шостак Мария Шостак
Тема
Эксклюзив
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Теги
чиновники правительство реестры трудоустройство
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