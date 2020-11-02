Запрет на контакты с представителями РФ осложнит переговоры по Донбассу, – Разумков

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Разумков заявил, что пока проекты запрета на контакты не рассматриваются

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал причину, которая мешает запретить контакты украинских политиков с представителями страны-агрессора России.

В интервью "Укринформу" он отметил, что это может осложнить переговоры по мирному урегулированию на Донбассе.

"Этот процесс выглядит красиво в медийном плане, но в непосредственной имплементации это будет трудно сделать. Потому что и на уровне ТКГ, и "нормандского формата", других переговоров, это будет тормозить процессы", – сказал спикер. Таким образом он ответил на вопрос, планируется ли рассмотрение в парламенте ряда зарегистрированных законопроектов, которые предусматривают запрет украинским чиновникам иметь официальные контакты или проводить сепаратные переговоры с представителями РФ.

Разумков подчеркнул, что данные вопросы не рассматривались пока профильными парламентскими комитетами, соответственно они не готовы для рассмотрения в сессионном зале. Он считает, что в ближайшее время это вряд ли произойдет.

Спикер ВР добавил, что сейчас на повестке дня есть много других, более важных вопросов. В частности, бюджет, который будет рассмотрен на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о государственном бюджете 2021 в первом чтении в четверг, 5 ноября.

УкраинаВерховная Рада УкраиныДмитрий Разумков