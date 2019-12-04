Запрет импорта электроэнергии из России: Ляшко указал на хитрость Рады

Народный депутат 8-го созыва, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал власть прекратить покупать электроэнергию у России, а также прекратить уничтожать украинскую энергетику в интересах врага.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он назвал сообщение о том, что Рада запретила импорт российской электроэнергии ложью. Политик напомнил, что запрещены прямые договора между украинскими и российскими предприятиями, но российское электричество можно и дальше свободно покупать на украинской бирже через дилеров.

Олег Ляшко Деловая столица

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"Также остается свободным импорт электроэнергии из Белоруссии, а на самом деле из России, потому что энергосистемы двух стран объединены, как сиамские близнецы. Это как сегодня, чтобы долететь из Киева в Москву, надо сделать пересадку в Минске. Формально прямого авиасообщения с страной-агрессором нет, а через Белоруссию есть. Так же и с продажей российской электроэнергии", – написал Ляшко.

Политик отметил, что Рада также предоставила правительству право самостоятельно принимать решение о закупке российской электроэнергии.

"Это создана настоящая коррупционная кормушка и ручное управление, за которое украинцы будут платить из собственных карманов.

Мы требуем от власти прекратить врать украинцам и прекратить бизнес на крови – покупку электроэнергии у страны-агрессора; прекратить уничтожать украинскую энергетику в интересах врага, обрекая украинцев на безработицу, бедность и миграцию", – написал Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект №2233, который предусматривает запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам.

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