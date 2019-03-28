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Запрет абортов в Украине: Кошулинский анонсировал скандальный шаг

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Кандидат в президенты от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский готов поддержать уголовную ответственность за аборти в Украине, если за это выступит Совет церквей.

Такое заявление он сделал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг, 28 марта.

"Учитывая христианский характер нашей страны и общества, а также тенденции, которые должны быть традиционными, конечно, нужно церковное обсуждение. Если Совет церквей Украины будет настаивать и украинское общество изъявит такое желание, я возражать не буду", – сказал он.

Руслан Кошулинский

Руслан Кошулинский

Скриншот из видео

Отметим, скандальный шаг кандидат в президенты анонсировал в связи с тем, что ранее ВО "Свобода" хотела запретить в Украине аборты. Ведущая Наталья Мосейчук напомнила Кошулинскому, что его партия предлагала установить уголовную ответственность за аборты без медицинским показаний.

Тогда "Свобода" подала в парламент законопроект, устанавливающий жесткий запрет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошулинский заявил о необходимости ввести смертную казнь в Украине за измену родине.

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Персона
Руслан Кошулинский
Место
Украина
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Учитывая христианский характер нашей страны и общества, а также тенденции, которые должны быть традиционными, конечно, нужно церковное обсуждение"! паскуда, против СЦУ идет! там обещали что женщины без платков будут! а хотя нет, не против! там таких обещали венчать!
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Савич Ирина
Савич Ирина
У них что, соревнование по самозакопам? Сначала Бойко поехал Медведеву ψопу лизать, потом в честь Зеленского два упыря (Охлобыстин и Пореченков) сняли ролик, теперь Кошулинский засыпался на криминализации абортов.
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
якщо воно досі тусить з тягнибаксом, що здав східняків-свободівців мусорам заради депутатства, то нахуй ця потвора пішла
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