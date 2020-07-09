Запись "разговора" Порошенко и Путина: появилась реакция МВД

Юрий Сергиенко Политика 21:32, 9.07.2020 Обновлено: 22:07, 9.07.2020

В Министерстве внутренних дел прокомментировали запись якобы разговора пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, есть информация о том, что он был сделан в Офисе президента (тогдашней Администрации президента), передает УНН.

"Относительно происхождения записей, говорят, что эти записи делались в Офисе президента. Делались они с целью, чтобы потом можно было вспомнить, кто что кому сказал, что кому пообещал. В США по закону фиксируются все переговоры президента. Просто видимо эти записи попали в те руки, которые передали их тем, которые их опубликовали", – сказал Геращенко в эфире одного из телеканалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля известный пророссийскими взглядами народный депутат Андрей Деркач вышел на пресс-конференцию с очередной "порцией" пленок, на которых, в частности, зафиксированы, как он заверил, переговоры тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых собеседники в дружеской манере обсуждают "минские договоренности".

Порошенко назвал эту запись "грубо смонтированным фальсификатом".

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