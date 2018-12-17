''Запасаемся попкорном'': оккупантам предрекли проблемы с Крымским мостом

Крымский мост с наступлением холодов ждет первое серьезное испытание на прочность. Оккупанты уже фиксируют деформацию конструкций моста.

Об этом заявила в эфире ObozTV журналист и блогер Лариса Волошина. По ее словам, сейчас нельзя прогнозировать, как поведет себя мост во время зимы.

"Зима – очень важный период, потому что зимой в Азовском море создаются ледовые массы – вода с ледяной стружкой, которая движется из Азовского моря в Черное. Как будут двигаться эти массы через опоры моста, не повредят ли их, мы не знаем", – отметила она.

По словам Волошиной, российские и израильские исследователи еще раньше обнаружили "сдвиг в разные стороны" конструкций моста: "С одной стороны есть проседание на 80 мм, в других местах выгибание моста вверх на 50 мм".

"Это искривление приведет к тому, что мост утратит возможность эксплуатации. Чтобы мост упал, необходимо много времени, но до этого его уже нельзя будет эксплуатировать. В данном случае, это будет идти постепенно. В какой-то момент случится, что его просто нельзя будет использовать, особенно если они введут в строй железнодорожную колею. Если они вообще ее введут, потому что это систематические колебания, когда идет поезд", – подчеркнула она.

Блогер сообщила, что на Крымском мосту сейчас имеются сложности с прохождением грузовиков, а чтобы проехать автобусом, надо иметь специальное разрешение.

Волошина напомнила, что первый мост через Керченский пролив был построен после Второй мировой войны, по нему проезжали участники Ялтинской конференции, а сейчас он разрушен.

"Давайте запасаться попкорном и наблюдать", – заключила она.

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Как сообщал ObozTV, ранее эксперт-международник Ирина Верещук предположила, что если в результате многочисленных ошибок при строительстве Керченский мост обрушится, это может стать для России поводом объявить Украине полномасштабную войну.

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