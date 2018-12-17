МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Запасаемся попкорном'': оккупантам предрекли проблемы с Крымским мостом

12.6тЧитать материал на украинском

Крымский мост с наступлением холодов ждет первое серьезное испытание на прочность. Оккупанты уже фиксируют деформацию конструкций моста.

Об этом заявила в эфире ObozTV журналист и блогер Лариса Волошина. По ее словам, сейчас нельзя прогнозировать, как поведет себя мост во время зимы.

"Зима – очень важный период, потому что зимой в Азовском море создаются ледовые массы – вода с ледяной стружкой, которая движется из Азовского моря в Черное. Как будут двигаться эти массы через опоры моста, не повредят ли их, мы не знаем", – отметила она.

По словам Волошиной, российские и израильские исследователи еще раньше обнаружили "сдвиг в разные стороны" конструкций моста: "С одной стороны есть проседание на 80 мм, в других местах выгибание моста вверх на 50 мм".

Новости
По сценарию Азова: в Украине заявили о новой опасности с моря

"Это искривление приведет к тому, что мост утратит возможность эксплуатации. Чтобы мост упал, необходимо много времени, но до этого его уже нельзя будет эксплуатировать. В данном случае, это будет идти постепенно. В какой-то момент случится, что его просто нельзя будет использовать, особенно если они введут в строй железнодорожную колею. Если они вообще ее введут, потому что это систематические колебания, когда идет поезд", – подчеркнула она.

Блогер сообщила, что на Крымском мосту сейчас имеются сложности с прохождением грузовиков, а чтобы проехать автобусом, надо иметь специальное разрешение.

Новости
''Это война'': радикал предложил уничтожить Крымский мост

Волошина напомнила, что первый мост через Керченский пролив был построен после Второй мировой войны, по нему проезжали участники Ялтинской конференции, а сейчас он разрушен.

"Давайте запасаться попкорном и наблюдать", – заключила она.

''Запасаемся попкорном'': оккупантам предрекли проблемы с Крымским мостом

ru.krymr.com

Как сообщал ObozTV, ранее эксперт-международник Ирина Верещук предположила, что если в результате многочисленных ошибок при строительстве Керченский мост обрушится, это может стать для России поводом объявить Украине полномасштабную войну.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАннексия Крыма
Персона
Лариса Волошина
Место
Украина
Теги
Новости КрымаКрымский мостКерченский пролив
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
8
127
Смешно
22
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Мост подхуйловые холуи возвели Как мост он никуда не годен Зато Азов отгородили им За что суда их в порты других всех стран не ходят
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Шо, опять?! Сколько уже можно жрать без остановки этот попкорн. Мадам, ну посмотритесь в зеркало и сделайте вывод?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Питон Каа
Питон Каа
Да уж, для бандерлогов этот автомобильный мост, как раскаленная кочерга в заднице. А тут еще новая кочерга, железнодорожная, скоро прогреется до нужной температуры. Бандерлоги, приготовьтесь к введению.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги