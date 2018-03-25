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"Запад расплачивается": Портников пояснил, чем аукнулся захват Крыма Россией

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Запад расплачивается за мягкую позицию по отношению к России, оккупировавшей украинский Крым.

РФ нужно было изолировать уже тогда, написал в блоге на "Радио Свобода" журналист Виталий Портников.

"Но тогда на Западе не желали понимать, что Путин напал не на Украину, а на весь цивилизованный мир. И что дело не в Крыму и не в желании "вернуть" себе территорию, которая была объявлена ​​"сакральной" - а в готовности бросить вызов Соединенным Штатам и Европейскому союзу. В желании доказать свое право на нарушение правил. На войну, убийства, террористические акты на чужой территории", - считает Портников.

Он подчеркнул, что теперь настало время расплаты.

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"Запад сегодня вполне расплачивается за эту ужасную ошибку, за это промедление, за это нежелание увидеть Украину частью цивилизованного мира, подвергшегося нападению врага. И Украина за это расплачивается также - войной и оккупацией, которая продолжается, бедностью и смертями, разочарованием, возможностью реванша популистских пророссийских сил, которые уже готовятся вернуть Украину в сферу кремлевского влияния", - отметил журналист.

По его мнению, мировое сообщество поздно и не до конца осознало уровень угрозы.

"Теперь мы можем наглядно убедиться, как варвары в далеком прошлом побеждали гуманистические цивилизации и мир погружался во тьму. Учебники истории для этого больше не являются нужными", - резюмировал Виталий Портников.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский журналист Андрей Пионтковский рассказал о сложном положении Путина.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир ПутинВиталий Портников
Место
Украина
Объект
Крым
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