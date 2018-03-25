"Запад расплачивается": Портников пояснил, чем аукнулся захват Крыма Россией

Запад расплачивается за мягкую позицию по отношению к России, оккупировавшей украинский Крым.

РФ нужно было изолировать уже тогда, написал в блоге на "Радио Свобода" журналист Виталий Портников.

"Но тогда на Западе не желали понимать, что Путин напал не на Украину, а на весь цивилизованный мир. И что дело не в Крыму и не в желании "вернуть" себе территорию, которая была объявлена ​​"сакральной" - а в готовности бросить вызов Соединенным Штатам и Европейскому союзу. В желании доказать свое право на нарушение правил. На войну, убийства, террористические акты на чужой территории", - считает Портников.

Он подчеркнул, что теперь настало время расплаты.

"Запад сегодня вполне расплачивается за эту ужасную ошибку, за это промедление, за это нежелание увидеть Украину частью цивилизованного мира, подвергшегося нападению врага. И Украина за это расплачивается также - войной и оккупацией, которая продолжается, бедностью и смертями, разочарованием, возможностью реванша популистских пророссийских сил, которые уже готовятся вернуть Украину в сферу кремлевского влияния", - отметил журналист.

По его мнению, мировое сообщество поздно и не до конца осознало уровень угрозы.

"Теперь мы можем наглядно убедиться, как варвары в далеком прошлом побеждали гуманистические цивилизации и мир погружался во тьму. Учебники истории для этого больше не являются нужными", - резюмировал Виталий Портников.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский журналист Андрей Пионтковский рассказал о сложном положении Путина.