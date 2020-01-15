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15 января • обновлено в 13:55
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"Ограничивает демократию!" Запад раскритиковал скандальный законопроект Зеленского о децентрализации

1.4т
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Посольства Германии, Швеции и Канады в Украине выступили с критикой законопроекта президента Владимира Зеленского о децентрализации.

На своих страницах в Twitter дипломатические ведомства призвали Верховную Раду не торопиться с принятием спорного документа и доработать его.

"Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!" – отметили в немецком посольстве.

В свою очередь Посольство Швеции напомнило, что реформа децентрализации и местное самоуправление имеют решающее значение для европейской интеграции Украины. Поэтому Швеция, как главный сторонник реформы децентрализации в Украине, поощряет всесторонние общественные консультации в отношении законопроекта №2598.

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Децентрализация Зеленского

Децентрализация Зеленского

Аналогичную позицию высказало и дипломатическое ведомство Канады. "Разделяем обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта №2598, который ограничивает демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласованию с принципами ECLSG (Конгресс местных и региональных властей Европы. – Ред.)", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • более полусотни лидеров местного самоуправления и экспертов в Украине сделали совместное заявление об угрозах, которые содержатся в проекте изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, и призвали депутатов не голосовать за него.

  • А украинская журналистка Янина Соколова заявила, что власть в Украине сворачивает децентрализацию и вместо нее вводит режим "смотрящих" и диктатуру.

  • Напомним, законопроект Зеленского предлагает изменить статьи Конституции 118-120, 132, 133, 140-144.

  • В документе не упоминается предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям или отдельным их регионам. При этом установлен отдельный правовой статус для Киева.

  • Кроме того, предусматривается создание института префектов, которые будут следить, чтобы местные органы власти соблюдали украинские законы и Конституцию.

  • 19 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал проект изменений в Конституцию относительно децентрализации в Украине.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Децентрализация в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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