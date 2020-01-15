"Ограничивает демократию!" Запад раскритиковал скандальный законопроект Зеленского о децентрализации

Посольства Германии, Швеции и Канады в Украине выступили с критикой законопроекта президента Владимира Зеленского о децентрализации.

На своих страницах в Twitter дипломатические ведомства призвали Верховную Раду не торопиться с принятием спорного документа и доработать его.

"Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!" – отметили в немецком посольстве.

В свою очередь Посольство Швеции напомнило, что реформа децентрализации и местное самоуправление имеют решающее значение для европейской интеграции Украины. Поэтому Швеция, как главный сторонник реформы децентрализации в Украине, поощряет всесторонние общественные консультации в отношении законопроекта №2598.

Децентрализация Зеленского

Аналогичную позицию высказало и дипломатическое ведомство Канады. "Разделяем обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта №2598, который ограничивает демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласованию с принципами ECLSG (Конгресс местных и региональных властей Европы. – Ред.)", – говорится в заявлении.

Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість! @verkhovna_rada @APUkraine — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 15, 2020

Decentralization reform and local self-governance, in line with the ECLSG, is pivotal for Ukraine’s European integration. Sweden, as a main supporter of decentralization reform in Ukraine, therefore encourages inclusive public consultations with regard to DL#2598. https://t.co/e0BhVplEe1 — Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) January 14, 2020

🇨🇦поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроекту № 2598, які обмежують демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами #ECLSG — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) January 15, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

более полусотни лидеров местного самоуправления и экспертов в Украине сделали совместное заявление об угрозах, которые содержатся в проекте изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, и призвали депутатов не голосовать за него.

А украинская журналистка Янина Соколова заявила, что власть в Украине сворачивает децентрализацию и вместо нее вводит режим "смотрящих" и диктатуру.

Напомним, законопроект Зеленского предлагает изменить статьи Конституции 118-120, 132, 133, 140-144.

В документе не упоминается предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям или отдельным их регионам. При этом установлен отдельный правовой статус для Киева.

Кроме того, предусматривается создание института префектов, которые будут следить, чтобы местные органы власти соблюдали украинские законы и Конституцию.

19 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал проект изменений в Конституцию относительно децентрализации в Украине.

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