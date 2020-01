"Ограничивает демократию!" Запад раскритиковал скандальный законопроект Зеленского о децентрализации

Посольства Германии, Швеции и Канады в Украине выступили с критикой законопроекта президента Владимира Зеленского о децентрализации.

На своих страницах в Twitter дипломатические ведомства призвали Верховную Раду не торопиться с принятием спорного документа и доработать его.

"Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!" – отметили в немецком посольстве.

В свою очередь Посольство Швеции напомнило, что реформа децентрализации и местное самоуправление имеют решающее значение для европейской интеграции Украины. Поэтому Швеция, как главный сторонник реформы децентрализации в Украине, поощряет всесторонние общественные консультации в отношении законопроекта №2598.

Аналогичную позицию высказало и дипломатическое ведомство Канады. "Разделяем обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта №2598, который ограничивает демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласованию с принципами ECLSG (Конгресс местных и региональных властей Европы. – Ред.)", – говорится в заявлении.

Decentralization reform and local self-governance, in line with the ECLSG, is pivotal for Ukraine’s European integration. Sweden, as a main supporter of decentralization reform in Ukraine, therefore encourages inclusive public consultations with regard to DL#2598. https://t.co/e0BhVplEe1