В ПРООН выдвинули Украине ультиматум по коррупции

Европейский Союз, МВФ и другие партнеры по развитию поддержат Украину, если она выполнит взятые на себя обязательства по искоренению коррупции.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила постпред Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Дафина Герчева. Она напомнила о негативной роли решения КСУ о частичной отмене антикоррупционной реформы.

По словам Герчевой, ПРООН, как и другие партнеры по развитию, очень обеспокоены им.

"Нынешняя ситуация вокруг этого решения на самом деле является очень сложной и имеет ряд важных нюансов. С одной стороны, независимый суд и распределение государственной власти свидетельствует о том, что в Украине развивается демократия и страна продолжает придерживаться основополагающих и незыблемых ценностей. Однако с другой стороны, возникает немало вопросов как относительно оснований и последствий этого решения, также и о порядке урегулирования спора для выхода из этой тупиковой ситуации", – сказала она.

При этом, по ее убеждению, "мудрость и рассудительность возьмут верх, и вскоре появится взвешенное решение по этому вопросу".

По словам представителя ПРООН, для Украины наиболее важны и сложны две реформы – судебная и медицинская.

"Здесь многое стоит на кону, есть много групп с корыстными интересами... Для того чтобы эти реформы были успешными, нужна комплексная поддержка и активное вовлечение заинтересованных сторон и всех секторов", – уточнила она.

Украинское правительство должно выполнять обязательства перед своими гражданами и достигать прогресса в данных реформах, несмотря на их сложность, сказала Герчева.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина выполнила все структурные маяки МВФ, предусмотренные для пересмотра программы финансирования.

По его словам, страна не останавливалась в выполнении обязательств, утвержденных программой stand-by. Президент указал на реформы таможни и налоговой службы, а Министерство финансов и Национальный банк Украины активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе. Глава страны добавил, что последовательно поддерживает независимость НБУ.