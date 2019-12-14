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14 декабря • обновлено в 14:53
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Заняться больше нечем: Зеленского снова засекли в спортзале

2.4т
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Известный украинский повар, бизнесмен и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал, чем субботним утром занимается президент Украины Владимир Зеленский.

На своей странице в Facebook он опубликовал фото с Зеленским из спортзала. "С самого утра тренируемся с президентом. Он тоже любит спортзал!", - отметил телеведущий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Некоторые пользователи раскритиковали Зеленского за "неправильное" времяпровождение. Однако позитивных комментариев оказалось больше:

"Молодцы, горжусь вами!", "Обожаю обоих", "Вы крутые", "Красивые, достойные мужчины!".

Заняться больше нечем: Зеленского снова засекли в спортзале
Заняться больше нечем: Зеленского снова засекли в спортзале
Заняться больше нечем: Зеленского снова засекли в спортзале
Заняться больше нечем: Зеленского снова засекли в спортзале

Ранее OBOZREVATEL писал, что первая леди Украины Елена Зеленская вызвала ажиотаж стильным образом во время посещения школ в Черкасской области.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Эктор Хименес Браво Владимир Зеленский
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Saenko Andrey
Saenko Andrey
...и пусть вся страна подождёт. преЗЕдент принимает с 8:00 до 17:00
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Билинский Владимир
Билинский Владимир
Дело в том, что Украина как государство окончательно превратилось в территорию без надеги. Поэтому что то делать или переживать , нет смысла .ДА и население деградировало в массе своей. Так что , в чем проблема? Пусть занимается.
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Hecke Josef
Hecke Josef
"трудоголик"...
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