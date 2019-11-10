"Заноза в ноге Европы!" Всплыли предательские слова Макрона об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свое отношение к Российской Федерации и пытается выстроить с ней диалог, о чем свидетельствует его поддержка восстановления членства российской делегации в ПАСЕ.

При этом все последние заявления и действия французского президента свидетельствуют о том, что Украина со своими проблемами мешает налаживанию отношений Европы с Россией. Об этом в комментарии InfoResist рассказала французская журналистка и писательница Галина Аккерман.

"Он пытался стать европейским лидером, призывать к большей интеграции Европы, и экономической, и политической, и даже военной. Но никто на это не откликнулся. Другие европейские страны его не признали лидером. И главное, что Ангела Меркель его таким лидером не признала. Потом Макрон параллельно пытался "закорешиться" с Трампом. Но тот ни одной позиции не уступил, никакого привилегированного сотрудничества с Францией и Европой не получилось", — отметила писательница.

Макрон пытается выстроить диалог с Россией mir24.tv

Аккерман отметила, что у Макрона ничего из его "наполеоновских планов" не получилось и он решил попробовать добиться поддержки у России.

"Осталась теперь только Россия. И если Макрон становится локомотивом снятия санкций, то Россия будет на этом пути его всячески поощрять. Так что это не единичное заявление, Макрон показывает, что, по сравнению с периодом двухлетней давности, когда он, в частности, заявил о том, что Russia Today и "Спутник" — это органы пропаганды, а не СМИ, произошел поворот на 180 градусов", — пояснила писательница.

По ее словам, Макрон заявлял, что Украина – это "такая заноза в ноге Европы", которую нужно извлечь, чтобы Европа смогли идти вперед к более тесному союзу с РФ.

"Дело в том, что в Украине к власти пришел новый президент, более молодой, более гибкий, на первый взгляд, может быть его можно продавить. Санкции всем мешают, и России, и Европе, и они уже не знают, как эти санкции снять, чтоб не потерять лица. Поэтому, конечно, существует давление на Зеленского. Но настоящая проблема состоит в том, что вопрос Донбасса нельзя решить. Это как израильско-палестинская проблема, там можно сделать разведение войск, установить совместные патрули, даже привлечь какие-то третьи страны. Но провести демократические выборы в "ДНР" и "ЛНР" по определению нельзя", — считает Аккерман.

Она подчеркнула, что в ОРДЛО невозможно провести честные выборы с участием всех украинских партий или с возможностью вести свободную агитацию на оккупированных территориях, а несвободные выборы — означают начало конца Украины, поскольку оккупанты получат голос в парламенте.

"Потому что эти регионы с каким-то статусом и бандитским правительством получат свой голос в Раде, а это может еще кое-кого увлечь в некоторых украинских регионах, например, в Одессе. Поэтому выборов не будет. Но тогда никакая формула Штайнмайера, никакие соглашения работать тоже не могут. Все, чего можно реально добиться, при этом не сдавая Украину, это заморозка конфликта. Чтоб не убивали людей, кровь не проливалась. Но и ситуация в таком случае не решится. Рано или поздно санкции за Донбасс снимут, когда этот конфликт станет замороженным и уже не будет активных военных действий. А с Крыма санкции не снимут, но это не будет мешать нормальной торговле со всей остальной частью России", — подытожила Аккерман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше президента Франции Эммануэля Макрона назвали "полезным идиотом Кремля" и "позером" после его высказываний о "смерти мозга НАТО".

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