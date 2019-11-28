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29 ноября • обновлено в 11:23
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"Это полная капитуляция!" Омелян жестко прошелся по Зеленскому

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Президент Украины Владимир Зеленский добивается мира с Россией любой ценой, не обращая внимания на потери для украинского государства.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, глава государства "занимается капитуляцией".

"Я вижу сейчас, что главная политика новой власти – полная капитуляция. Потому я боюсь, чтобы Москва к нам на танке не приехала с таким подходом. Мы все достаточно тяжело ожидаем переговоров в "нормандском формате", которые на 9 декабря запланированы в Париже. Качество переговорщика Зеленского мы уже видели в Нью-Йорке во время его переговоров с Трампом, когда каждый ответ или идея были откровенно "в штангу". Потому я боюсь, чтобы такое фиаско не повторилось в ближайшие дни в столице Франции", – заявил экс-министр.

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"Во времена Порошенко мы понимали, что есть четкая риторика, Украина вместе с западными союзниками противостоит России. Мы четко понимаем, что не воюем с Путиным как таковым – мы воюем с Кремлем. Даже если завтра не будет Путина, следующий Путин будет такой же самый относительно Украины", – отметил он.

По мнению бывшего министра, политика Порошенко сменилась "абсолютно неуклюжей" политикой Зеленского, который "занимается капитуляцией".

"Он хочет мира любой ценой и для него не так важно, что он потеряет государство и не будет больше президентом Украины. Ему просто надо выполнить условия своего контракта", – считает Омелян.

"Это полная капитуляция!" Омелян жестко прошелся по Зеленскому

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Омелян
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
знает Омелян, что если русские придут, то ему за все придется ответить...
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Mega Death
Mega Death
Видели как при Порошенко его министр Дещицу ( если память не изменяет))за дверью семечки лузгал, когда ему Лавров объяснил, что "банкроты не могут требовать, могут лишь просить" и попросил выйти)))
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Для чего нужно устраивать 9 декабря в Париже весь этот «Нормандский балаган» и усаживать за стол переговоров Макрона-Меркель-Зеленского-Путина? если и так уже официально подтверждено с российской и украинской стороны, что в Париже состоятся двусторонние переговоры тет-а-тет между Зеленским и Путиным и между ними будет подписан еще один тайный секретный «Договорняк», такой же какой был в 2009 году между Путиным и Ю.Тимошенко, спрашивается, что это за очередной козлиный Путинский спектакль с «Нормандским форматом» и для каких дураков будут ломать комедию за столом Макрон-Меркель-Зеленский и Путин?
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Pcheluha Zzz Pcheluha, какая нибудь дата должна же стоять под подписями на акте капитуляции.Порешили 9го декабря,день как день,что тебе не нравится?
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Mega Death
Mega Death
Pcheluha Zzz Pcheluha, Макрон и Меркель для массовки))) Чтоб когда Путин ( если он еще поедет туда) будет Зе "натягивать" , они ему как всегда , добрым словом помогли))
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