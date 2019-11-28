"Это полная капитуляция!" Омелян жестко прошелся по Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский добивается мира с Россией любой ценой, не обращая внимания на потери для украинского государства.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, глава государства "занимается капитуляцией".

"Я вижу сейчас, что главная политика новой власти – полная капитуляция. Потому я боюсь, чтобы Москва к нам на танке не приехала с таким подходом. Мы все достаточно тяжело ожидаем переговоров в "нормандском формате", которые на 9 декабря запланированы в Париже. Качество переговорщика Зеленского мы уже видели в Нью-Йорке во время его переговоров с Трампом, когда каждый ответ или идея были откровенно "в штангу". Потому я боюсь, чтобы такое фиаско не повторилось в ближайшие дни в столице Франции", – заявил экс-министр.

"Во времена Порошенко мы понимали, что есть четкая риторика, Украина вместе с западными союзниками противостоит России. Мы четко понимаем, что не воюем с Путиным как таковым – мы воюем с Кремлем. Даже если завтра не будет Путина, следующий Путин будет такой же самый относительно Украины", – отметил он.

По мнению бывшего министра, политика Порошенко сменилась "абсолютно неуклюжей" политикой Зеленского, который "занимается капитуляцией".

"Он хочет мира любой ценой и для него не так важно, что он потеряет государство и не будет больше президентом Украины. Ему просто надо выполнить условия своего контракта", – считает Омелян.

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