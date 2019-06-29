Зампредом СБУ станет полковник, задерживавший "бриллиантовых" прокуроров

Служба безопасности Украины может получить полный комплект заместителей главы СБУ. Среди 4 представленных на утверждение президенту кандидатур - Дмитрий Нескромный, в свое время задерживавший "бриллиантовых прокуроров". Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Юрий Бутусов.

По информации Бутусова, временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов представил на утверждение президенту четверых заместителей председателя - Баранецкого, Дублика, Нескоромного и Карпенко.

Кандидатуру Баранецкого президент уже утвердил, а решения по трем другим кандидатам – в стадии утверждения.

В экспертной среде одобрительно высказываются о возможных назначениях, в частности, Нескоромного и Карпенко. Внимание к ним обусловлено тем, что этих офицеров предлагают назачить на ключевые позициии, касающиеся экономического блока и следствия.

Как пишет Бутусов, курировать экономический блок будет Александр Карпенко, который сейчас служит начальником СБУ на территории Донецкой и Луганской областей.

Курировать следствие в СБУ будет Дмитрий Нескоромный. Он прошел по всей карьерной лестнице в главке "К" до заместителя начальника главка. Нескоромный принимал участие в задержании "бриллиантовых прокуроров". А 27 февраля 2017-го новый начальник управления "К" Павел Демчина, пришедший на место Виктора Трепака, уволил Нескоромного.

Новые назначения в целом являются положительным сигналом для общества и бизнеса. Все кандидаты – кадровые офицеры и генералы спецслужбы, с опытом работы и прожвижения по карьерной лестнице в годы войны. Они не замешаны в публичных скандалах и за ними не тянется коррупционый шлейф. В частности, есть ожидания, что с приходом Александра Карпенко на руководство экономическим блоком СБУ, Служба наконец-то займется вопросами "по профилю" -- защитой экономической безопасности Украины.

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