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Замороженная война? Российский адвокат пояснил, что Путин будет делать с Донбассом

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Президенту России Владимиру Путину выгодно положение, в котором находится Донбасс.

Он постарается оттянуть решение конфликта на Востоке Украины, заявил российский адвокат Илья Новиков в эфире программы "Рандеву" с Яниной Соколовой на "5 канале" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Путин такой, что он любое важное решение старается оттянуть на последний момент. Это замечено много раз. Он лучше оставит ситуацию такой, какая она есть, если не будет крайне необходимо. Мне кажется, нынешняя ситуация его устраивает", – сказал Новиков.

По его словам, "истории с выдачей паспортов ситуацию не меняют".

Юрист считает, что Путин оставит конфликт на Донбассе "замороженной войной".

Илья Новиков

Илья Новиков

Скриншот видео

Новости
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Замороженная война? Российский адвокат пояснил, что Путин будет делать с Донбассом

В то же время он отметил, что президент РФ и его окружение страдают от внутренних бунтов в России, поэтому беспорядки на Донбассе им пока невыгодны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что не отвечает на обстрелы на Донбассе, чтобы дать шанс новому руководству Украины решить проблему.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Илья НовиковЯнина СоколоваВладимир Путин
Место
УкраинаКиев
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
путин разорил росию и обокрал ее! россия банкрот и дно
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
наша задача тянуть россию на дно
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
нам тоже выгодно оттянуть! наша задача развалить россию! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы!
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