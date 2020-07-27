Замглавы ОПУ Тимошенко устроил разборки со СМИ: хамил и угрожал силой

Алексей Титофф Политика 08:57, 27.07.2020 Обновлено: 08:59, 27.07.2020

Между заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко и луцким СМИ произошел конфликт из-за визита президента Украины в Волынский областной перинатальный центр.

Как говорится в сюжете "Аверс", Тимошенко требовал от директора телеканала Натальи Московки, чтобы журналисты покинули здание центра.

"На мой телефон позвонил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он в ультимативной форме требовал, чтобы я забрала съемочную группу из помещения Волынского областного перинатального центра. Я говорила, что съемочная группа аккредитована и находится там абсолютно законно, хотя на тот момент уже покинула территорию центра, но Кирилл Тимошенко заявил, что пусть съемочная группа “немедленно выйдет или иначе их выведут под руки", – рассказала она.

Наталья Московка

Со слов Московки, Тимошенко грубил ей по телефону и не давал даже вставить слово в ответ.

"Я предложила Кириллу Тимошенко вернуть туда съемочную группу, чтобы наглядно продемонстрировать, как он хорошо относится к журналистам. В ответ я услышала возмущение и кучу хамства. А в конце он просто бросил трубку", – добавила она.

Московка говорила с Тимошенко по телефону

Напомним, что ранее Кирилл Тимошенко выступил за создание в Украине президентского пула СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко высмеяли за пиар на строительстве дорог.

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