Замглавы ОП заверил, что деньги из COVID-фонда на строительство дорог не брали

Бюджетные средства, выделенные для борьбы с COVID-19, на строительство дорог не направляли.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он подчеркнул, что деньги в COVID-фонде есть.

По словам Тимошенко, на строительство дорог пошли средства Дорожного фонда, кредитные деньги и деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже.

"Да, действительно, какая-то часть из них была направлена в Общий фонд, но никто не забирал их из борьбы с коронавирусом! Это деньги, которые планировались на дороги! "Коронавирусные" деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачена до сих пор", – отметил замглавы ОП.

Он объяснил, почему деньги для борьбы с COVID-19 до сих пор лежат на счетах.

"Где-то в этом нет необходимости, где-то тендер не провели, где-то действительно по этим позициям сейчас необходимости их тратить нет, Кабинет министров перебрасывает их на другие позиции. Вы же поймите, это бюджетные деньги. Это не так, что ты из одного кармана взял, в другой положил. Это все равно процесс, который занимает несколько недель", – сказал Тимошенко.

Он также отметил, что 17 ноября Верховная Рада направила дополнительно 10 млрд грн в фонд по борьбе с коронавирусом для увеличения запаса, чтобы "всех успокоить".

Тимошенко также назвал информацию о расходовании средств COVID-фонда на дороги "инсинуациями" и подчеркнул, что деньги там есть.

Для продолжения финансирования работ в рамках президентского проекта "Большая стройка" власть решила использовать деньги Нацбанка. OBOZREVATEL раскрыл подробности новой схемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, средства, которые выделяются из ковид-фонда на ремонт дорог – это фактически борьба с последствиями экономического кризиса, поскольку сам коронакризис – это не только пандемия. Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга Народу" Евгения Кравчук.