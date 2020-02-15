Замглавы Офиса Зеленского носит рюкзак за 2 тысячи евро. Фото

Заместителя Офисе президента Украины Сергей Трофимов засняли с рюкзаком от люксового бренда Louis Vuitton.
С таким аксессуаром он появился на съезде партии "Слуга народа".
Стоимость таких рюкзаков на официальном сайте бренда составляет 1990 тысячи евро (почти 53 тысячи гривен).
На официальном сайте рюкзак стоит 1990 евро
louisvuitton.com
На официальном сайте рюкзак стоит 1990 евро
louisvuitton.com
На российском сайте Louis Vuitton он стоит еще дороде 170 тысяч рублей (65 тысяч гривен).
На российском сайте рюкзак стоит 170 тысяч рубле
ru.louisvuitton.com
Ранее OBOZREVATEL публиковал эксклюзивные фото из офиса президентской партии "Слуга народа" в КВЦ "Парковый"
Напомним, что сегодня в "Парковом" состоится съезд партии "Слуга народа", на котором политсила планирует принять ряд некоторых решений.
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