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15 февраля • обновлено в 12:41
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Замглавы Офиса Зеленского носит рюкзак за 2 тысячи евро. Фото

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Заместителя Офисе президента Украины Сергей Трофимов засняли с рюкзаком от люксового бренда Louis Vuitton.

С таким аксессуаром он появился на съезде партии "Слуга народа".

Замглавы Офиса Зеленского носит рюкзак за 2 тысячи евро. Фото

Замглавы Офиса Зеленского носит рюкзак за 2 тысячи евро. Фото
Замглавы Офиса Зеленского носит рюкзак за 2 тысячи евро. Фото

Стоимость таких рюкзаков на официальном сайте бренда составляет 1990 тысячи евро (почти 53 тысячи гривен).

На официальном сайте рюкзак стоит 1990 евро

На официальном сайте рюкзак стоит 1990 евро

louisvuitton.com

На официальном сайте рюкзак стоит 1990 евро

На официальном сайте рюкзак стоит 1990 евро

louisvuitton.com

На российском сайте Louis Vuitton он стоит еще дороде 170 тысяч рублей (65 тысяч гривен).

На российском сайте рюкзак стоит 170 тысяч рубле

На российском сайте рюкзак стоит 170 тысяч рубле

ru.louisvuitton.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал эксклюзивные фото из офиса президентской партии "Слуга народа" в КВЦ "Парковый"

Напомним, что сегодня в "Парковом" состоится съезд партии "Слуга народа", на котором политсила планирует принять ряд некоторых решений.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Сергей Трофимов
Место
Украина Киев
Тег
Партия Слуга народа
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