Замглавы АП генерал-лейтенант Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку

Стало известно о серьезных разногласиях замглавы АП генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка с президентом Петром Порошенко, которые вылились в рапорт об отставке.

В распоряжение редакции УНИАН попало заявление генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка на имя президента Украины Петра Порошенко, в котором объясняются вынужденные причины подачи в феврале этого года рапорта об отставке.

Петр Порошенко и Валерий Кондратюк Википедия

Информацию о поданном заявлении генерал-лейтенанта Кондратюка корреспонденту УНИАН подтвердил глава Администрации Президента Игорь Райнин.

"Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны. Он также считает, что только он лично обеспечил дипломатическую поддержку. Это далеко не так. Это оскорбительно слышать не только для меня, но и для тысяч военных, которые сохраняют мир, а также для десятков и сотен дипломатов, которые служат на благо Украины", — говорится в комментарии УНИАН генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка.

По оценкам Кондратюка успех дальнейшего противостояния Украины с Россией во многом уже зависит, не столько от личного опыта будущего президента, сколько от его честности и искреннего желания продолжить эту борьбу за независимость и готовности проводить необходимые важные реформы.

"Ключевым фактором успеха президента в сегодняшней ситуации должны стать его кадровая политика в назначении профессионалов и его доверие в делегировании им полномочий", - добавил он. "Один в поле не воин, даже если он президент" — сказал Кондратюк.

УНИАН

УНИАН

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