Замглавой СБУ втихаря назначили чиновника времен Януковича: расследование

И. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов назначил своим заместителем генерал-майора Анатолия Калюжняка, который будет отвечать в спецслужбе за борьбу с коррупцией.

Такие данные стали известны журналистам "Слідство.Інфо". В частности, назначение подтвердила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская. На официальном сайте об этом не сообщается.

"Примерно неделю назад его назначили заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью", — сказала она.

Анатолий Калюжняк Скриншот с видео

Отмечается, что Калюжняк занимал аналогичную должность в СБУ во времена экс-президента-беглеца Виктора Януковича – с 2010 по 2013 годы. Незадолго до Евромайдану он получил звание генерала. Колюжняк уволился после Революции достоинства и работал помощником народного депутата.

Бывшая руководительница департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко утверждает, что он не может занимать государственные должности, поэтому подпадает под закон "Об очищении власти".

"Закон определяет, что под люстрацию подпадают руководители и заместители руководителей всех самостоятельных подразделений центрального аппарата СБУ. Однако Служба безопасности исказила закон, используя юридическую казуистику, сказав, что у них нет самостоятельных структурных подразделений, что они у них называются функциональные. Таким образом, СБУ вывела из-под запрета всех руководителей подразделений, которые работали при Януковиче на таких ответственных должностях", — пояснила она.

Что касается доходов генерал-майора Калюжняка, то согласно официальным данным, у него есть только гараж на Хмельнитчине. Но его родные владеют тремя квартирами и двумя паркоместами в престижном жилом комплексе на Печерских холмах Киева.

Их стоимость, по данным журналистов, может составляет около 500 тысяч долларов. Также у них есть особняк на Хмельнитчине. Семья Калюжняка имеет также несколько элитных внедорожников, а на самого генерал-майора записана последняя модель AUDI Q8, которая стоит от 70 до 200 тысяч долларов.

Журналисты не нашли официальных источников доходов у семьи заместителя Баканова, которые бы позволили вести такой образ жизни.

Жена генерал-майора не имеет официального бизнеса, дочь недавно окончила киевский университет. Старший сын Калюжняка Игорь несколько лет назад работал помощником заместителя председателя суда на Хмельнитчине. В его декларации за 2016 год довольно скромные доходы: вместе с женой он заработал чуть более 260 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 27 июня провел совещание с руководителями ГПУ, СБУ и МВД относительно расследования коррупции в оборонке и за неделю требует от них соответствующих предложений.

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