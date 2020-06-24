Заместителями Венедиктовой стали правоохранители времен Януковича: получали медали от "легитимного"

Двое заместителей генерального прокурора Ирины Венедиктовой Андрей Любович и Алексей Симоненко получали награды от беглого экс-президента Виктора Януковича, а третий Игорь Мустеца во время Революции Достоинства, вероятно, участвовал в борьбе власти против Евромайдана.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом". Журналисты выяснили, что в 2012 году Любовича медалью "За труд и доблесть" по делу "днепропетровских террористов" Янукович наградил по просьбе тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки.

Речь идет о серии взрывов в Днепре весной 2012 года, когда Любович был главным следователем областной прокуратуры. Янукович дал указание оперативно расследовать дело – и вскоре правоохранители задержали четырех человек.

Уже в 2019 году прокуратура сняла обвинения с двух подозреваемых, а двое других получили обвинительные приговоры и вышли на свободу с учетом так называемого "Закона Савченко".

Любович в ОГП отвечает за расследование "Дел Майдана".

Скриншот программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Симоненко во времена Януковича работал в СБУ. Он был награжден 2011 званием "Заслуженный юрист Украины". Кроме того, ему был издан ряд ведомственных наград: "Крест доблести", медаль "За отличие в службе", медаль "За мужество и отвагу", а также досрочное воинское звание.

В комментарии журналистам Симоненко не объяснил, за что конкретно получил свои награды.

Скриншот программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Третий заместитель Венедиктовой Мустеца во время Революции Достоинства работал в должности прокурора Шевченковского района города Черновцы. В суде он якобы обжаловал решение местного совета в поддержку Евромайдана, а также решение с требованием отставки премьера Николая Азарова и импичмента Януковича.

Так, в постановлении Черновицкого окружного административного суда говорится, что прокурор Шевченковского района Черновцов обжаловал два решения Шевченковского районного совета города "Об обращении депутатов Шевченковского районного в Черновцах совета к президенту Украины относительно подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом" и "об обращении депутатов Шевченковского районного в Черновцах совета в Верховную Раду Украины об отставке Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Украины – Азаровым Н.Я. и объявления импичмента президенту Украины".

Суд удовлетворил иск прокурора и отменил эти решения в поддержку Евромайданв. В судебном решении не указывается фамилия прокурора Шевченковского района, однако этот пост в то время занимал Мустеца.

Скриншот программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора ГБР Александр Бабиков участвовал в судебных заседаниях в отношении беглого президента Виктора Януковича как его адвокат.