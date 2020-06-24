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Заместителями Венедиктовой стали правоохранители времен Януковича: получали медали от "легитимного"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
1,2 т.
Заместителями Венедиктовой стали прокуроры времен Януковича

Заместителями Венедиктовой стали прокуроры времен Януковича

Двое заместителей генерального прокурора Ирины Венедиктовой Андрей Любович и Алексей Симоненко получали награды от беглого экс-президента Виктора Януковича, а третий Игорь Мустеца во время Революции Достоинства, вероятно, участвовал в борьбе власти против Евромайдана.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом". Журналисты выяснили, что в 2012 году Любовича медалью "За труд и доблесть" по делу "днепропетровских террористов" Янукович наградил по просьбе тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки.

Речь идет о серии взрывов в Днепре весной 2012 года, когда Любович был главным следователем областной прокуратуры. Янукович дал указание оперативно расследовать дело – и вскоре правоохранители задержали четырех человек.

Уже в 2019 году прокуратура сняла обвинения с двух подозреваемых, а двое других получили обвинительные приговоры и вышли на свободу с учетом так называемого "Закона Савченко".

Любович в ОГП отвечает за расследование "Дел Майдана".

Скриншот программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Скриншот программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Симоненко во времена Януковича работал в СБУ. Он был награжден 2011 званием "Заслуженный юрист Украины". Кроме того, ему был издан ряд ведомственных наград: "Крест доблести", медаль "За отличие в службе", медаль "За мужество и отвагу", а также досрочное воинское звание.

В комментарии журналистам Симоненко не объяснил, за что конкретно получил свои награды.

Скриншот программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Скриншот программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Третий заместитель Венедиктовой Мустеца во время Революции Достоинства работал в должности прокурора Шевченковского района города Черновцы. В суде он якобы обжаловал решение местного совета в поддержку Евромайдана, а также решение с требованием отставки премьера Николая Азарова и импичмента Януковича.

Так, в постановлении Черновицкого окружного административного суда говорится, что прокурор Шевченковского района Черновцов обжаловал два решения Шевченковского районного совета города "Об обращении депутатов Шевченковского районного в Черновцах совета к президенту Украины относительно подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом" и "об обращении депутатов Шевченковского районного в Черновцах совета в Верховную Раду Украины об отставке Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Украины – Азаровым Н.Я. и объявления импичмента президенту Украины".

Суд удовлетворил иск прокурора и отменил эти решения в поддержку Евромайданв. В судебном решении не указывается фамилия прокурора Шевченковского района, однако этот пост в то время занимал Мустеца.

Скриншот программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Скриншот программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора ГБР Александр Бабиков участвовал в судебных заседаниях в отношении беглого президента Виктора Януковича как его адвокат.

УкраинаОфис генерального прокурора УкраиныИрина Венедиктова
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  1. /Политика