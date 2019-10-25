Заместитель Рябошапки оказался замешан в скандале с Трампом

Бывший прокурор АР Крым и новоиспеченный заместитель генпрокурора Украины Руслана Рябошапки Гюндуз Мамедов оказался замешан в политическом скандале с президентом США Дональдом Трампом.

По информации BuzzFeed, Мамедов был посредником в попытках адвоката Руди Джулиани заставить Украину начать расследование в отношении главного конкурента Трампа Джо Байдена. При этом именно роль Мамедова называют ключевой.

По данным издания, новый зам генпрокурора организовал как минимум две встречи, которые сейчас находятся в центре внимания следователей Конгресса, ведущих расследование импичмента Трампа. При этом Мамедову удавалось оставаться в тени скандала и не привлекать внимания.

Однако, согласно документам, которые оказались у СМИ, Мамедов был посредником для бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко и двух сотрудников из Флориды адвоката Руди Джулиани – Льва Парнаса и Игоря Фрумана – ранее арестованных в США.

Фруман и Парнас

Расследование BuzzFeed и OCCRP показало, что Парнас и Фруман были ключевыми посредниками в установлении контактов Джулиани с украинскими прокурорами. Мамедов же сопровождал Луценко на встречи с Джулиани, Парнасом и Фруманом в Нью-Йорке 25 и 26 января в соответствии с протоколами заседаний, переданными комитетам Палаты представителей генеральным инспектором Палаты представителей.

Тогда Луценко предъявил Джулиани ряд обвинений, в которых он утверждал, что Байден, его сын Хантер и сотрудники посольства США в Киеве, включая бывшего посла Мари Йованович, совершили правонарушения. Сам Луценко признал, что Мамедов сыграл важную роль во встрече, добавив, что прокурор был там в качестве частного лица.

"Мамедов был одним из тех, кто передал мне приглашение Руди Джулиани встретиться", – сказал Луценко.

Издание сообщает, что именно к Мамедову Парнас и Фруман впервые обратились с первоначальным предложением Луценко встретиться с Джулиани. Затем Мамедов сообщил об этом сотрудникам Луценко. Как стало известно, Мамедов знал единомышленников Джулиани еще во времена пребывания в Одессе. Здесь Фруман создал свою бизнес-сеть в 1990-х и начале 2000-х годов.

По словам Луценко, Мамедов также сыграл роль в организации еще одной февральской встречи бывшего генпрокурора и Джулиани в столице Польши Варшаве.

Гюндуз Мамедов оказался замешан в скандале с Трампом Хвиля

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США 10 октября задержали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали адвокату президента Дональда Трампа в связанных с Украиной делах.

Они занимались сбором средств в комитете, помогавшем адвокату Руди Джулиани в расследовании дела демократа Джо Байдена.

По данным СМИ, они также работали на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Вскоре бизнесменов взяли под стражу. Сумма залога – миллион долларов для каждого.

Также в США арестовали бизнесмена украинского происхождения, гражданина Штатов Андрея Кукушкина. Его подозревают в нарушении правил финансирования избирательной кампании Дональда Трампа.

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