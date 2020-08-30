Заместитель Кравчука в ТКГ готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР"

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что готов встречаться с главарями "Л/ДНР", если на то будет поручение президента или Верховной Рады.

Также отметил, что хочет посетить неподконтрольные власти Украины территории Донецкой и Луганской областей. О таких планах он рассказал в интервью "Стране".

"Пока не готов (проводить переговоры с руководителями непризнанных "республик". – Ред.), но если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады, за мной дело не станет", – сказал экс-премьер.

По его словам, в украинской делегации в ТКГ он занимается налаживанием коммуникации между людьми, живущими в ОРДЛО. Причем 90% рабочего времени у него уходит на подготовку возможной встречи с жителями и руководителями подконтрольной Киеву части Донбасса.

"Хочу своими глазами увидеть людей, узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации. Кравчук сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят вернуться в Украину. Я не знаю, на какие данные он опирается – еще не обсуждал этого с ним. Но часто наши с ним слова перекручивают журналисты или в соцсетях", – пояснил Фокин.

Он отметил, что его готовность ехать и на неподконтрольную часть Донбасса для прямых переговоров поддерживают в Трехсторонней контактной группе, в частности председатель украинской делегации Леонид Кравчук.

"Более того, при наличии конкретных гарантий безопасности, он готов поехать со мной на Донбасс. С президентом я не встречался, его мнение мне неизвестно", – добавил Фокин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.