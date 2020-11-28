Заместитель Ермака: Сытник не имеет морального права возглавлять НАБУ и должен уйти

Корнями проблем в антикоррупционной политике Украины является директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Такое мнение высказал юрист, заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров, передает издание "Закон и бизнес". По его словам, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти.

Татаров отметил: Сытник официально признан коррупционером согласно решению суда, которое вступило в законную силу. Он внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме этого, КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность.

"Также вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств. По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей", – сообщил Татаров.

Он отметил, что Сытник также фактически ввел в заблуждение комиссию, которая осуществляла отбор на должность директора НАБУ, он не отвечал критериям добропорядочности.

"В частности следователи пришли к выводу, что еще будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем объявлялись слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следователей и прокуроров, которые потом ими подписывались. Это было официально по судебным решением задокументировано, то есть доказательством в уголовном производстве. Это дело должно быть расследовано, а общество быть проинформировано о его подробностях", – заметил Татаров

"Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут из внешних источников влияния ради сохранения Сытником должности дискредитирует правоохранительную систему. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета. По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов", – сказал юрист.

Он также напомнил, что последние социологические исследования показывают, что уровень доверия к НАБУ чуть ли не самый низкий среди всех правоохранительных органов.

"НАБУ – это не украинская история, которая к сожалению находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнями проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник", – отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, Кабинет Министров 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский гарантировал послам стран G7 сохранение за Артемом Сытником должности директора Национального антикоррупционного бюро, после того как Конституционный Суд признал неконституционными некоторые положения закона о НАБУ.