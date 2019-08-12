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Замешанного в коррупции Гладковского заметили с любовницей на элитном курорте: фото и видео

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Олега Гладковского, до коррупционного скандала занимавшего должность первого заместителя секретаря СНБО, заметили на отдыхе в Испании с любовницей.

Соответствующие фото и видео обнародовали журналисты "Страны" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз). Известно, что 49-летний Гладковский (раньше – Свинарчук) женат, однако свой отпуск он провел не с супругой.

Вместе с бывшей коллегой, 33-летней Илоной Ярмолюк, с которой, по данным издания, он состоит в близких отношениях уже более года, мужчину заметили на набережной Сан-Поль в элитном курортном поселке Сагаро.

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Олег Гладковский с любовницей

Олег Гладковский с любовницей

Страна

Как выяснили журналисты, Ярмолюк родилась в поселке Ланивцы (Тернопольская область), но давно уже живет в Киеве.

Девушка работала корреспондентом на нескольких украинских сайтах, а также помощницей многих депутатов: Ирины Бережной ("Партия регионов"), Иштвана Гайдоша ("Партия регионов") и Андрея Артеменко, члена фракции Радикальной партии, которого вскоре из нее исключили и лишили мандата.

Илона Ярмолюк

Илона Ярмолюк

Страна

Замешанного в коррупции Гладковского заметили с любовницей на элитном курорте: фото и видео

Страна

В 2014 году она баллотировалась в народные депутаты по 112 округу, но в Верховную Раду не прошла.

Также в 2014 году Ярмолюк работала руководителем международного отдела "Правого сектора".

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Как активистка общественной организации "Солидарность правых сил", в июне 2015 года она посетила Донецкую и Луганскую области.

Илона Ярмолюк

Илона Ярмолюк

Страна

Позже девушка перешла работать в Совет национальной безопасности и обороны Украины, где и стала помощницей Гладковского.

Примечательно, что после публикации "Страны" девушка закрыла публичный доступ в социальные сети и удалила большое количество фотографий.

Илона Ярмолюк

Илона Ярмолюк

Страна

Олег Гладковский женат, у него трое сыновей. При этом, во время своего брака бизнесмен очень много своего имущества записал на супругу.

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Его жена Юлия, согласно декларации за 2018 год, владеет большим количеством недвижимости, предметами роскоши и авто.

В частности на нее записаны: 15 и 8,9 сотки земли, а также особняк (863 кв.м) в поселке Козин (Конча-Заспа под Киевом), 6 соток и дом (294 кв.м) в поселке Гора (Бориспольский район, Киевская обл.), две квартиры (419 и 76 кв.м.) и два гаража в Киеве.

Что касается денежных активов, то за 2018 год наличкой у нее было $35 000 и 1 100 000 гривен, а на банковских счетах – $1 280 790, €109 269 и 5484 гривен.

Кроме того, на ней числится многочисленная элитная недвижимость в Испании. Так, именно на фирму жены Гладковского Toulousse Investments SL оформлена вилла на 1729 квадратных метров, расположенная в престижном районе Ла Загалета.

"Юридическое очень многое записано именно на структуры Юлии Гладковской. И последняя, в случае развода, может пойти на принцип, фактически пустив по миру и своего мужа", – подытожили журналисты.

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей к военной технике, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

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Персона
Олег Гладковский
Место
Украина
Теги
политика фотографии видео скандалы Укроборонпром СНБО
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