Замешанного в коррупции Гладковского заметили с любовницей на элитном курорте: фото и видео

Олега Гладковского, до коррупционного скандала занимавшего должность первого заместителя секретаря СНБО, заметили на отдыхе в Испании с любовницей.

Соответствующие фото и видео обнародовали журналисты "Страны" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз). Известно, что 49-летний Гладковский (раньше – Свинарчук) женат, однако свой отпуск он провел не с супругой.

Вместе с бывшей коллегой, 33-летней Илоной Ярмолюк, с которой, по данным издания, он состоит в близких отношениях уже более года, мужчину заметили на набережной Сан-Поль в элитном курортном поселке Сагаро.

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Олег Гладковский с любовницей Страна

Как выяснили журналисты, Ярмолюк родилась в поселке Ланивцы (Тернопольская область), но давно уже живет в Киеве.

Девушка работала корреспондентом на нескольких украинских сайтах, а также помощницей многих депутатов: Ирины Бережной ("Партия регионов"), Иштвана Гайдоша ("Партия регионов") и Андрея Артеменко, члена фракции Радикальной партии, которого вскоре из нее исключили и лишили мандата.

Илона Ярмолюк Страна

Страна

В 2014 году она баллотировалась в народные депутаты по 112 округу, но в Верховную Раду не прошла.

Также в 2014 году Ярмолюк работала руководителем международного отдела "Правого сектора".

Как активистка общественной организации "Солидарность правых сил", в июне 2015 года она посетила Донецкую и Луганскую области.

Илона Ярмолюк Страна

Позже девушка перешла работать в Совет национальной безопасности и обороны Украины, где и стала помощницей Гладковского.

Примечательно, что после публикации "Страны" девушка закрыла публичный доступ в социальные сети и удалила большое количество фотографий.

Илона Ярмолюк Страна

Олег Гладковский женат, у него трое сыновей. При этом, во время своего брака бизнесмен очень много своего имущества записал на супругу.

Его жена Юлия, согласно декларации за 2018 год, владеет большим количеством недвижимости, предметами роскоши и авто.

В частности на нее записаны: 15 и 8,9 сотки земли, а также особняк (863 кв.м) в поселке Козин (Конча-Заспа под Киевом), 6 соток и дом (294 кв.м) в поселке Гора (Бориспольский район, Киевская обл.), две квартиры (419 и 76 кв.м.) и два гаража в Киеве.

Что касается денежных активов, то за 2018 год наличкой у нее было $35 000 и 1 100 000 гривен, а на банковских счетах – $1 280 790, €109 269 и 5484 гривен.

Кроме того, на ней числится многочисленная элитная недвижимость в Испании. Так, именно на фирму жены Гладковского Toulousse Investments SL оформлена вилла на 1729 квадратных метров, расположенная в престижном районе Ла Загалета.

"Юридическое очень многое записано именно на структуры Юлии Гладковской. И последняя, в случае развода, может пойти на принцип, фактически пустив по миру и своего мужа", – подытожили журналисты.

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей к военной технике, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пятый президент Украины Петр Порошенко 4 марта текущего года уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

В июле 2019-го Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).

Позже стало известно, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

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