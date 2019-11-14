Замешана Россия: Скороход хотят выгнать из "Слуги народа"

Народного депутата от "Слуги народа" Анну Скороход собираются исключить из фракции. Причиной является то, что ее муж, оформленный ее помощником, оказался агентом России с гражаднством страны-агрессора.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, вопрос об исключении парламентария из фракции вынесет лично глава фракции Давид Арахамия. Кроме того, он рассказал, что супруг Скороход посещал заседания профильного комитета, где рассматривался закон об анбандлинге (реструктуризации "Нафтогаза". – Ред.). Там мужчина предлагал нардепам взятки.

Известно, что он имеет связи со скандальным путинским олигархом Павлом Фуксом. По словам Арахамии, по факту произошедшего также будут поданы заявления в антикоррупционные органы. Он заверил, что скандал никак не связан с политическими преследованиями.

Анна Скороход ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL,мужа Скороход 14 ноября задержали правоохранительные органы. Она заявила, что это якобы месть за ее политическую позицию и отказ голосовать за рынок земли.

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