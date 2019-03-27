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"Замешан Сорос и Обама": в The Hill вышел новый материал о давлении на Луценко

1.3тЧитать материал на украинском

Американское издание The Hill опубликовано новый материал о том, что посольство США якобы вмешивалось в работу украинских правоохранительных органов.

Материал появился на сайте как личное мнение журналиста Джона Соломона, записавшего недавно резонансное интервью с генпрокурором Юрий Луценко, который заявил, что посол США в Украине Мари Йованович предоставила ему перечень лиц, которых нельзя преследовать.

По словам журналиста, список касался именно антикоррупционных активистов, которых якобы спонсировал бизнесмен Джон Сорос и администрация тогдашнего президента Барака Обамы. Он утверждает, что такое распоряжение поступило во время выборов президента США в 2016 году, на которых Сорос поддерживал оппонента Дональда Трампа Хилари Клинтон.

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Соломон не назвал конкретных фамилий, но заявил, что в списке фигурировали основатель "Центра противодействия коррупции" и два народных депутата, которые поддерживали антикоррупционные реформы.

В свою очередь он охарактеризовал Луценко как того, кого на Западе "многие считают героем за два года тюрьмы (февраль 2012 — март 2014) после борьбы с российской агрессией".

Юрий Луценко

Юрий Луценко

Facebook Юрия Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, после скандала вокруг Луценко и Йованович президент Украины Петр Порошенко поддержал посла США, поблагодарив ее за вклад в развитие отношений между государствами.

Президент США Дональд Трамп вскоре также отреагировал на заявление Луценко.

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Персоны
Юрий ЛуценкоМари ЙовановичДжордж СоросБарак ОбамаДональд Трамп
Место
Украина
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Водянова Ірина
Водянова Ірина
Так Лещенко даже специально ездил в США для поддержки Клинтон, так что тут все очевидно. И сын Трампа тоже уже сказал своё мнение по этому поводу
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