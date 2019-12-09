Главная Новости
9 декабря • обновлено в 16:24
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Заменит Крым на газ": Портников предупредил о подлости Путина в Париже

Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин на "нормандском саммите" в Париже намерен заменить вопрос об деоккупации Донбасса и выполнении Минских соглашений на решение газовой проблемы.

Такое мнение для "Реалии. Крым" высказал украинский журналист Виталий Портников.

"В Кремле пришли к выводу, что такой пакет устроит всех остальных участников саммита – президента Зеленского, который отчаянно нуждается в деньгах для создания социальных преференций для своего электората, канцлера Меркель, которая добивается синхронизации введения в действия газопровода "Северный поток-2" с продолжением транзита по украинской ГТС, президента Макрона, который хочет улучшения отношений с Москвой – пусть даже ценой ревизии украинского суверенитета", – пишет он.

Новости
Встреча Зеленского и Путина: все подробности из Парижа перед "нормандским форматом"

Портников отмечает, что Путин будет давить на Зеленского, рассказывая, что закончить войну на Донбассе поможет принятие интересов "Газпрома". При этом глава Кремля не будет даже обсуждать оккупированный Крым.

"В лучшем для украинского президента случае он сможет добиться признания президентом Франции и федеральным канцлером Германии факта украинской принадлежности Крыма. Но это – не новость… Путин меняет на поставки газа и продолжение транзита не Крым. Он меняет на поставки газа и продолжение транзита возможность прекратить стрельбу на Донбассе", – пояснил Портников.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин встретится с главой Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 9 декабря, в Париже после переговоров лидеров "нормандской четверки".

При этом президент Зеленский планирует обсудить четыре ключевых вопроса, среди которых будет обмен пленными.

Вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов четырех стран в "нормандском формате" в Париже является дипломатическим наступлением Украины.

При этом журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предупредил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в "нормандском саммите" не приведут к миру на Донбассе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
11
Смешно
8
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Заменит Крым на газ"? Крым наш, как и газ, который надо покупать ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги