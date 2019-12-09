"Заменит Крым на газ": Портников предупредил о подлости Путина в Париже

Президент РФ Владимир Путин на "нормандском саммите" в Париже намерен заменить вопрос об деоккупации Донбасса и выполнении Минских соглашений на решение газовой проблемы.

Такое мнение для "Реалии. Крым" высказал украинский журналист Виталий Портников.

"В Кремле пришли к выводу, что такой пакет устроит всех остальных участников саммита – президента Зеленского, который отчаянно нуждается в деньгах для создания социальных преференций для своего электората, канцлера Меркель, которая добивается синхронизации введения в действия газопровода "Северный поток-2" с продолжением транзита по украинской ГТС, президента Макрона, который хочет улучшения отношений с Москвой – пусть даже ценой ревизии украинского суверенитета", – пишет он.

Портников отмечает, что Путин будет давить на Зеленского, рассказывая, что закончить войну на Донбассе поможет принятие интересов "Газпрома". При этом глава Кремля не будет даже обсуждать оккупированный Крым.

"В лучшем для украинского президента случае он сможет добиться признания президентом Франции и федеральным канцлером Германии факта украинской принадлежности Крыма. Но это – не новость… Путин меняет на поставки газа и продолжение транзита не Крым. Он меняет на поставки газа и продолжение транзита возможность прекратить стрельбу на Донбассе", – пояснил Портников.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин встретится с главой Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 9 декабря, в Париже после переговоров лидеров "нормандской четверки".

При этом президент Зеленский планирует обсудить четыре ключевых вопроса, среди которых будет обмен пленными.

Вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов четырех стран в "нормандском формате" в Париже является дипломатическим наступлением Украины.

При этом журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предупредил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в "нормандском саммите" не приведут к миру на Донбассе.

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