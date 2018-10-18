''Заманали'': Филатов отказал УКРОПу в ''революции'' в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на заявление партии УКРОП о якобы готовящимся срыве проведения праймериз в городе.

В политсиле заявили, что местный облсовет во главе с депутатом от БПП Глебом Прыгуновым отказал им в предоставления помещения для встречи, и пообещала вывести людей на митинг 11 ноября. Свою реакцию на это Филатов обнародовал в Facebook.

"Уважаемые однопартийцы, хочу напомнить вам анекдот про Рабиновича, который просил Господа Бога выиграть в лотерею, но все время забывал купить билетик. Вы "туда не ходите, а сюда ходите". Не нужно клянчить театры у злочиннного БПП, когда у вас есть целый собственный мэр, у которого в подчинении куча коммунальной собственности. Приезжайте, будете дорогими гостями. Напоим, накормим, спать уложим. И даже праймериз проведём", - написал он.

Также Филатов подчеркнул, что выводить людей на улицы у себя в городе не даст, "тем более по такому смешному поводу".

"Заманали ваши революции", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре чиновник облсовета погорел на взятке.