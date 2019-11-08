Залог в 100 млн: скандальный Дубневич вышел из СИЗО

Народный депутат группы "За життя" Ярослав Дубневич вышел из СИЗО под залог в 100 миллионов гривен.

Об этом сообщают Граты со ссылкой на его адвоката Александра Тананакина. Вся сумма была внесена еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Ранее судья-спикер палаты Инна Калугина сообщила о том, что Дубневича в ближайшее время выпустят из следственного изолятора.

Ярослав Дубневич

Отметим, что 7 ноября, Высший антикоррупционный суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Дубневича и оставил его под стражей до 31 декабря. Депутат был арестован прямо в здании суда.

Как известно, депутату инкриминируют лоббирование выделения денег из бюджета "Укрзалізниці" на закупку товаров у подконтрольных себе предприятиях. Сумма убытков оценивается в 93 миллиона грн.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича 31 октября. При этом 29 октября к его брату, бывшему нардепу Богдану Дубневичу также пришла с обыском САП.

Ранее "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы братьев Дубневичей.

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