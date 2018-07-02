"Залить водкой и спиртом!" В Раде предложили новый способ победить Россию

Украина сможет победить Россию, если засыплет ее рынки разным ширпотребом и зальет водкой и спиртом.
Такое мнение в эфире программы "Бацман.Live" у выразил нардеп от БПП Олег Барна.
По его словам, Украина должна пойти по примеру Китая, который "из средневековой страны превратился в государство с шикарными инвестициями и наибольшими золотовалютными запасами в мире, даже больше, чем в Америке".
"Почему так случилось? Благодаря ширпотребу, который бросили на экспорт. И поэтому я заявляю: чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий. Это значит, что мы работаем, мы пополняем бюджет, мы выкачиваем из них финансовые ресурсы, а они индустриально деградируют, потому что у них нет производства. Это экономическая война", - объяснил свою позицию нардеп.
В то же время Барна считает, что покупать у России нужно поменьше.
"Но, к сожалению, есть вопросы национальной безопасности… речь идет о товарах, без которых мы не можем обойтись. Например, нефть, газ, энергетика, стержни ядерного топлива…", - добавил депутат.
Напомним, ранее был озвучен способ уложить Россию на лопатки.
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