МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

"Залить водкой и спиртом!" В Раде предложили новый способ победить Россию

1.4тЧитать новость на украинском

Украина сможет победить Россию, если засыплет ее рынки разным ширпотребом и зальет водкой и спиртом.

Такое мнение в эфире программы "Бацман.Live" у выразил нардеп от БПП Олег Барна.

По его словам, Украина должна пойти по примеру Китая, который "из средневековой страны превратился в государство с шикарными инвестициями и наибольшими золотовалютными запасами в мире, даже больше, чем в Америке".

Новости
"Соперник у нас кретин": Приходько рассказала, как Украине победить Россию

"Почему так случилось? Благодаря ширпотребу, который бросили на экспорт. И поэтому я заявляю: чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий. Это значит, что мы работаем, мы пополняем бюджет, мы выкачиваем из них финансовые ресурсы, а они индустриально деградируют, потому что у них нет производства. Это экономическая война", - объяснил свою позицию нардеп.

В то же время Барна считает, что покупать у России нужно поменьше.

Новости
Уже 900 дней: в Украине рассказали о важной победе над Россией

"Но, к сожалению, есть вопросы национальной безопасности… речь идет о товарах, без которых мы не можем обойтись. Например, нефть, газ, энергетика, стержни ядерного топлива…", - добавил депутат.

Напомним, ранее был озвучен способ уложить Россию на лопатки.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Олег Барна
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
13
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Сергеев Дмитрий
Сергеев Дмитрий
Ситуацию можно объяснить примерно так: дикари хотят продавать в Россию пальмовые набедренные повязки, но ни в коем случае не продавать высокотехнологичные кокосовые орехи, а то злые русские будут ими кидаться в дикарей. Правда дикари не думают, что их набедренные повязки никому в России не нужны и их не пустят в Россию по санитарно-гигиеническим соображениям. Но дикари мечтают :)
Ответить
0
0
Русский Солдат
Русский Солдат
Особенно высокие технологии хохлов позабавили. Это те технологии, что позволяют создавать такие высокотехнологичные машины как танк "Навозец"?
Ответить
0
0

Наши блоги