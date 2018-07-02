"Залить водкой и спиртом!" В Раде предложили новый способ победить Россию

Украина сможет победить Россию, если засыплет ее рынки разным ширпотребом и зальет водкой и спиртом.

Такое мнение в эфире программы "Бацман.Live" у выразил нардеп от БПП Олег Барна.

По его словам, Украина должна пойти по примеру Китая, который "из средневековой страны превратился в государство с шикарными инвестициями и наибольшими золотовалютными запасами в мире, даже больше, чем в Америке".

"Почему так случилось? Благодаря ширпотребу, который бросили на экспорт. И поэтому я заявляю: чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий. Это значит, что мы работаем, мы пополняем бюджет, мы выкачиваем из них финансовые ресурсы, а они индустриально деградируют, потому что у них нет производства. Это экономическая война", - объяснил свою позицию нардеп.

В то же время Барна считает, что покупать у России нужно поменьше.

"Но, к сожалению, есть вопросы национальной безопасности… речь идет о товарах, без которых мы не можем обойтись. Например, нефть, газ, энергетика, стержни ядерного топлива…", - добавил депутат.

Напомним, ранее был озвучен способ уложить Россию на лопатки.